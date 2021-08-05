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بالفيديو .. مواطنات يروين شعورهن في العمل كمضيفات بطائرات الخطوط السعودية

الأخبار
منذ يومين
32148
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بالفيديو .. مواطنات يروين شعورهن في العمل كمضيفات بطائرات الخطوط السعودية

الرياض (صدى):
أكدت مضيفات سعوديات يعملن في شركة الخطوط الجوية السعودية حرصهن على راحة المسافرين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وذكرت المضيفة "أنهار طاشكندي" أنها تعمل منذ سنتين، وأكملت فترة التدريب على خدمة وراحة الركاب وسلامتهم، مؤكدة أن وظيفتها كمضيفة تمكنها من زيارة بلدان مختلفة والتعرف على ثقافتهم، وذلك بحسب ما ذكرته بقناة "الإخبارية".

ومن جهتها، أبدت المضيفة "أشواق ناصر" افتخارها بالعمل كمضيفة، مقدمة الشكر لأسرتها ولشركة الخطوط السعودية على إتاحة الفرصة لها للعمل كمضيفة.

كما أبدت المضيفة "ريهام باحميشان" أيضا سعادتها وفخرها بالعمل كمضيفة لدى شركة الخطوط الجوية السعودية.

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طيران
شركة الخطوط الجوية السعودية
شركة
مضيفة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 131817
منذ يومين
طيب ياالطشطشه والكنكده ..

.. طشوهم عنا وبعيد ..
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15601
منذ يومين
يا حليلها اللي حاطة كمامة برقع ستار الكعبة .. ربي يسعدها مع زميلاتها
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15601
منذ يومين
الكنكدة يا أبو محمد وش تصير لا يكون تقصد الكركرة
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 131817
منذ يومين
بااللغة العربية ، باالنحو يسمونه ، النّحت ، او الإشتقاق .. وانت عارف مايحتاج اشرح لدكتور ..

.. اما الكدكده هذه اسأل عنها اهل التكاسي ..
لللل
لللل عدد التعليقات : 56
منذ يومين
اللهم لاتفتنا في ديننا ولا تهتك سترناوارزقنا الحياء والعفه والستر
ولاتجعل بنات المسلمين فرجه للغير
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15601
منذ يومين
فرن المضيفات يسخن الأكل في الطيارة .. وثلج المضيفات يبرد العصير في الطيارة وماء المضيفات يروي العطشى في الطيارة وقهوة وشاهي وفلة وسندوتسات دجاج أو بيض أو لحم أو تونة أو جبن .. نفسي مرة يقدموا لنا بامية ملوخية معرق.. الخ
أبو محمد
أبو محمد عدد التعليقات : 152
منذ يومين
د محمد ماجد بخش
سامحني اصحح لك يا دكتور .. هذا ليس ستار الكعبة شرفها الله .. هذا شعار دعاية للتراث بالجنوب وبالتحديد عسير سبق وتم توزيعه على متن الطائرةللركاب.
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 131817
منذ يومين
إلا فرن المضيفات يا دكتور بخش ، والله لا يسخن ولا شي ، يمكن يدفّي شوي بس مايسخن باالدرجة المطلوبه ..

.. كلام من اثق بهم اما انا مااكلت من فرن المضيفات .. اما الثلج فربماا ..
عبدالله الشهراني
عبدالله الشهراني عدد التعليقات : 1
منذ يومين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جيل المستقبل قادم دون تردد
ابوحمد الخالدي
ابوحمد الخالدي عدد التعليقات : 3
منذ يومين
مستحيل يكونن سعوديات الاصل او انهن سعوديات لكن متربيات خارج السعودية
حسبنا الله هونعم الوكيل
ابو نيرسيان
ابو نيرسيان عدد التعليقات : 789
منذ يومين
الحمدلله فكونا من الهنود والفلمبن بنت البلد اولى من الغريب اتمنى لهم التوفيق
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 52272
منذ يومين
الله يوفقهن ويحفضهن من كل مكروه . كل من يحمل الجنسيه السعوديه اولى من الاجنبي
faeiz1122
faeiz1122 عدد التعليقات : 2708
منذ يومين
سؤال مالحكم الشرعي لتوظيفهن موضيفات ؟؟
اللهم لاتفتنا في ديننا ولا تهتك سترنا وارزقنا الحياء والعفه والستر
كلام مليان
كلام مليان عدد التعليقات : 685
منذ يومين
الله يوفقهم ان شاء الله شي مفرح تجد ابناء وبنات البلد في كل قطاع يعملون
قرم
قرم عدد التعليقات : 306
منذ يومين
الله يوفقهم ويستر عليهم.
وصح لسانك يا بو عمار.
والله يكفيهم شر من به شر من اشباه الرجال.
ومن تعليقات اشباه الرجال.
اللي دايم معترضين على كل شي!!
ابو سعود
ابو سعود عدد التعليقات : 4
منذ يومين
اللي يعلق باستهزاء ويلمح بالأفران والثلوج وماسواها ... صدقني بتلقاها في أهلك .. والأيام بيننا
قرم
قرم عدد التعليقات : 306
منذ يومين
صح لسانك يا بو سعود.
واعراض الناس والكلام فيها مو لعبه.
اللهم آمين.. اللهم آمين
وفعلن كل اناء بما فيه ينضح.
وافي
وافي عدد التعليقات : 854
منذ يوم
مسعودات وليس سعوديات لان بنات الرجال الذين يخشون الله
لايشرفهم تلك التفاهات
سامي عوض
سامي عوض عدد التعليقات : 4
منذ ساعة
لو لم يشأ الاله سبحانه لما عملن فليتذكر العموم انه يوجد لديه رقيب وعتيد يسجلون كل شي فل يخافون الله من الحش في بنات المسلمين
سامي
سامي عدد التعليقات : 4
منذ ساعة
يعملن في اي مجال المحترمه على الراس والفاسده المفروض يتبلغ عليها ولهن كل الاحترام
المالكي sami
المالكي sami عدد التعليقات : 4
منذ ساعة
هن بنات المسلمين لافرق بين طاشكندي او قبلي الا بالتقوى
اتركو اعراض المسلمين وكل شخص معه رقيب عتيد
المحترمه على الراس والمذنبه ربي يصلحها الكل يعتبرهن ام اخت قريبه
ساميSami
ساميSami عدد التعليقات : 4
منذ ساعة
كن قد التحدي يابنات المسلمين وفقكن الله

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أحدث التعليقات

سعد الشمري
والله لو تطلع للنجوم وليس القمر تعود وتلقى لك باركنك تبيع كوفي بعدما شفت تكوين الشباب بشوارع وازقة حائل استطيع ان اقول وبثقه مطلقه...
لللل
هي اللي جابت الكلام لنفسها لو سترت نفسها كان ما احد عرفها لكن المثل يقول خالف تعرف
عبدالله الناصر / حائل
واذا قلنا البشوت فعاله للزعيق يزعلون ويكون الزعيق والنعيق نعم الهلال مجرد بشوت وابو زنده وخمته هذه الحقيقه
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههه يا حليلها ..
ابو محمد 😎 ✍️
ايش التهور هذا .... اذا انت عايف عمرك الناس عكسك ..

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