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الإطاحة بمواطن دعا لتجربة واستخدام المخدرات بمواقع التواصل في عسير

منذ 48 دقيقة
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الإطاحة بمواطن دعا لتجربة واستخدام المخدرات بمواقع التواصل في عسير

أبها (صدى):
تداول في الساعات الماضية بمواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لشخص، يدعو إلى تجربة المواد المخدرة واستخدامها.

ومن جانبه صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد الدباش، بأنه إشارة إلى ما تم تداوله في أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي لمقاطع فيديو لشخص، تتضمن عبارات تدعو إلى تجربة واستخدام المخدرات، ومعان تتنافى مع ما يبذل من جهود في مكافحة آفة المخدرات، فقد تمكنت الجهات المختصة من تحديد هويته والقبض عليه.

والمتهم مواطن في العقد الرابع من العمر، أشارت الاستدلالات الأولية إلى أنه يعاني اعتلالات نفسية.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى الجهات المختصة.

عسير
الشرطة
مواطن
مواقع التواصل

التعليقات

بلبل البحر
بلبل البحر عدد التعليقات : 1685
منذ 38 دقيقة
اعتلالات نفسية!!!

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أحدث التعليقات

بلبل البحر
أعوذ بالله من قلوب لا ترحم
ابو فهد
فخر في ايش ولك وجهه تتكلم فخر في انه اول نادي يطرد من اسياء ههععععععع والله انك مسخره
بلبل البحر
اعتلالات نفسية!!!
بلبل البحر
الله يجعل ما أصابك سببا لاعادة حساباتك.. الله يحب التوابين
ابو علي
هذا التافه طلع لسانه الله يرحم عبدالرحمن بن سعود العينات هذي كان يتخبون في جحورهم ويرتعدون منه

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