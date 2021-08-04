الإطاحة بمواطن دعا لتجربة واستخدام المخدرات بمواقع التواصل في عسير

أبها (صدى):
تداول في الساعات الماضية بمواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لشخص، يدعو إلى تجربة المواد المخدرة واستخدامها.
ومن جانبه صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد الدباش، بأنه إشارة إلى ما تم تداوله في أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي لمقاطع فيديو لشخص، تتضمن عبارات تدعو إلى تجربة واستخدام المخدرات، ومعان تتنافى مع ما يبذل من جهود في مكافحة آفة المخدرات، فقد تمكنت الجهات المختصة من تحديد هويته والقبض عليه.
والمتهم مواطن في العقد الرابع من العمر، أشارت الاستدلالات الأولية إلى أنه يعاني اعتلالات نفسية.
وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى الجهات المختصة.