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شاهد.. ظهور شبيه رشاش في أحد الشوارع يثير موجة من الجدل 

منذ 43 دقيقة
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شاهد.. ظهور شبيه رشاش في أحد الشوارع يثير موجة من الجدل 

أميرة خالد (صدى):
رصد مقطع فيديو متداول، ظهور شبيه الفنان يعقوب فرحان بطل مسلسل "رشاش" في أحد الشوارع، حيث انتشر على نطاق واسع.

وبدا في الفيديو شبيه رشاش يتحدث مع أحد الأشخاص وسط الشارع بصوت عال، مما أثار جدلا واسعا بين المواطنين، ويأتي ذلك في الوقت الذي يقلد فيه الشباب لشخصية رشاش.

وكان شاب باكستاني قلّد الممثل يعقوب فرحان بطل مسلسل “رشاش”، وأطلق على نفسه اسم “رشاش خان فرع باكستان”.

وأظهر الفيديو الشاب الباكستاني يتحدث اللغة العربية على طريقة الهنود والباكستانيين في المملكة، وهو يتوسط أحد طرق العاصمة إسلام آباد لتقليد بطل “شاش".

 

رشاش
بطل
مسلسل
ظهور
يعقوب فرحان

التعليقات

ابو نيرسيان
ابو نيرسيان عدد التعليقات : 781
منذ دقيقتين
والله استاثبو برشاش هههههه

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أحدث التعليقات

بلسم الروح
الله يقومه يالسلامه
ابو نيرسيان
والله استاثبو برشاش هههههه
ابو نيرسيان
والله تجيبون الهم والغم والعله كبيركم صغيركم الا العجز الامهات ذولا غير الله يرزقنا برهم
ع. س. ع
اقول راح في الرجلين الغنوشة
ع. س. ع
الى مزبلة التاريخ يا خائن

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