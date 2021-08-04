شاهد.. ظهور شبيه رشاش في أحد الشوارع يثير موجة من الجدل 

أميرة خالد (صدى):
رصد مقطع فيديو متداول، ظهور شبيه الفنان يعقوب فرحان بطل مسلسل "رشاش" في أحد الشوارع، حيث انتشر على نطاق واسع.
وبدا في الفيديو شبيه رشاش يتحدث مع أحد الأشخاص وسط الشارع بصوت عال، مما أثار جدلا واسعا بين المواطنين، ويأتي ذلك في الوقت الذي يقلد فيه الشباب لشخصية رشاش.
وكان شاب باكستاني قلّد الممثل يعقوب فرحان بطل مسلسل “رشاش”، وأطلق على نفسه اسم “رشاش خان فرع باكستان”.
وأظهر الفيديو الشاب الباكستاني يتحدث اللغة العربية على طريقة الهنود والباكستانيين في المملكة، وهو يتوسط أحد طرق العاصمة إسلام آباد لتقليد بطل “شاش".