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مواطن يعفو عن داهس ابنته في الباحة 

منذ 35 دقيقة
1376
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مواطن يعفو عن داهس ابنته في الباحة 

الباحة (صدى):
قرر مواطن العفو عن داهس ابنته بسيارته عن طريق الخطأ أثناء زيارته للباحة، حيث كان يصطحب معه زوجته وبناته الثلاثة.

وتعود الواقعة عندما ذهب المواطن وأسرته إلى حائل للتنزه، ولم يكن يعلم بالمأساة التي حدثت لابنته، فعندما قرروا الخروج من الفندق، اتجهوا إلى مركبتهم المتوقفة  بالجهة الأخرى من الطريق.

وعند وصلت الأم التي تمسك بيدها الطفلة وابنتيها الأخريين إلى منتصف الرصيف، لاحظت أن الطفلة لم تصل معهم، وفق الزميلة "سبق".

ونظرت الطفلة إلى والدها وتضحك عندما طلب منها  القدوم إلا أنها كانت تنظر إلى السيارات، وبعدما هم بالعودة لإحضارها إلا أنها تحركت فجأة فدهستها المركبة.

 

الباحة
السيارات
حادث دهس
طفلة
العفو

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 131660
منذ 8 دقائق
جزاه الله خير وربنا يعوض عليه .. آمين ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
جزاه الله خير وربنا يعوض عليه .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
مجرمون ..
خالد
في السويد و في أحد ولايات كندا يتم سحب الطفل من أهله بحجة حقوق الأطفال يوجد عدد من المقاطع باليوتوب عن أسر عربية يتم...
مازن الحاَمضي
لا أحد يشترك نصيحه نصابين اذا ماجددت تدفع المبلغ كامل انا اشتركت ٨٨ وجا التجديد ٨٧٠ لغيت الاشتراك دفعت المبلغ كامل ٦٤٠٠
مازن الحاَمضي
لا أحد يشترك نصيحه نصابين اذا ماجددت تدفع المبلغ كامل انا اشتركت ٨٨ وجا التجديد ٨٧٠ لغيت الاشتراك دفعت المبلغ كامل ٦٤٠٠

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