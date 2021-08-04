الهلال يتدرب على فترتين في مقر النادي

طلال الغامدي (صدى):
أجرى الهلال اليوم الأربعاء تدريباته الاعتيادية على فترتين صباحية ومسائية في مقر النادي، وذلك تأهبا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد 2022/2021.
وتخلل المران الصباحي مران لياقي في الصالة المغلقة وتدريبات بدنية في صالة الإعداد البدني، أما التدريب المسائي اشتمل على تدريبات الباقية وجمل تكتيكية ومناورة على جزء ومن الملعب.
وشهدت الحصة التدريسية متابعة رئيس مجلس إدارة النادي فهد بن سعد بن نافل، وواصل الثلاثي سعد الناصره ومحمد القحطاني وحمد الميدان برامجهم العلاجية والتأهيلية.
و يؤدي الفريق مساء يوم غد الخميس مرانًا اعتياديًا وذلك في مقر النادي، كما تقرر أن تكون ودية الفريق أمام نظيره الفيصلي مفلقة أمام وسائل الإعلام والجماهير.