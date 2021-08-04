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بالفيديو .. الشرطة الألمانية تضرب طفلاً حاول الدفاع عن أمه

منذ ساعة
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بالفيديو .. الشرطة الألمانية تضرب طفلاً حاول الدفاع عن أمه

برلين (صدى):
قام عدد من أفراد الشرطة الألمانية بضرب طفل صغير حاول الدفاع عن أمه التي كانت أيضا تتعرض للضرب المبرح على أيدى الشرطة.

ووثق مقطع فيديو رجال الشرطة وهم يقومون بضرب المرأة ويعتقلوها بشكل مهين، ما دفع نجلها للتدخل محاولا تخليصها من أيديهم، لكنه فشل وطرحه أحد رجال الشرطة أرضا، وضربه.

وعلق الأمير سطام بن خالد آل سعود على المقطع المتداول بمنصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن هذا المشهد لو تكرر في بلد عربية لارتفع صراخ ونواح وسائل الإعلام والمنظمات الأجنبية.

وأضاف أن هذا الأمر يؤكد أن هذه المنظمات لا مبدأ لها، وأنهم مجرد أدوات مأجورة تعمل ضد الدول العربية فقط لا غير.

 

 

ألمانيا
أم
الدول العربية
منظمات
رجال الشرطة

التعليقات

ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2409
منذ 45 دقيقة
المشكله اننا كعرب نهتم لهذه المنظمات ونحاول استرضائها بشتى الوسائل لترضى عنا وتسامحنا حتى لو اخطأنا على العالم المتحضر وقلنا نحن مسلمين
خالد
خالد عدد التعليقات : 749
منذ 4 دقائق
في السويد و في أحد ولايات كندا يتم سحب الطفل من أهله بحجة حقوق الأطفال
يوجد عدد من المقاطع باليوتوب عن أسر عربية يتم فيها سحب ((خطف)) الطفل من قبل الشرطة بدون سبب مقنع
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 131657
منذ 3 دقائق
مجرمون ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
جزاه الله خير وربنا يعوض عليه .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
مجرمون ..
خالد
في السويد و في أحد ولايات كندا يتم سحب الطفل من أهله بحجة حقوق الأطفال يوجد عدد من المقاطع باليوتوب عن أسر عربية يتم...
مازن الحاَمضي
لا أحد يشترك نصيحه نصابين اذا ماجددت تدفع المبلغ كامل انا اشتركت ٨٨ وجا التجديد ٨٧٠ لغيت الاشتراك دفعت المبلغ كامل ٦٤٠٠
مازن الحاَمضي
لا أحد يشترك نصيحه نصابين اذا ماجددت تدفع المبلغ كامل انا اشتركت ٨٨ وجا التجديد ٨٧٠ لغيت الاشتراك دفعت المبلغ كامل ٦٤٠٠

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