بالفيديو .. الشرطة الألمانية تضرب طفلاً حاول الدفاع عن أمه

برلين (صدى):
قام عدد من أفراد الشرطة الألمانية بضرب طفل صغير حاول الدفاع عن أمه التي كانت أيضا تتعرض للضرب المبرح على أيدى الشرطة.
ووثق مقطع فيديو رجال الشرطة وهم يقومون بضرب المرأة ويعتقلوها بشكل مهين، ما دفع نجلها للتدخل محاولا تخليصها من أيديهم، لكنه فشل وطرحه أحد رجال الشرطة أرضا، وضربه.
وعلق الأمير سطام بن خالد آل سعود على المقطع المتداول بمنصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن هذا المشهد لو تكرر في بلد عربية لارتفع صراخ ونواح وسائل الإعلام والمنظمات الأجنبية.
وأضاف أن هذا الأمر يؤكد أن هذه المنظمات لا مبدأ لها، وأنهم مجرد أدوات مأجورة تعمل ضد الدول العربية فقط لا غير.