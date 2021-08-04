آخر تطورات الحالة الصحية للفنان خالد سامي 

أميرة خالد (صدى):
كشف تركي نجل الفنان خالد سامي، عن تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية لوالده، الذي يرقد داخل العناية المركزة في مستشفى الحرس الوطني.
وقال تركي خالد سامي، إنه تحدث مع الفريق الطبي المعالج لوالده، حيث أكدوا له أن التحسن ضئيل، مشيرا:"توني طلعت من عند الدكتور على كلامه أن نسبة التحسن بوضع والدي هو شي ضئيل وكونه عدا الـ8 أسابيع بدون أي تطور وهذا الشيء يقلل من نسبة التحسن علميًا".
وأوضح:"هذا الكلام العلمي دائمًا صعب ومتعب، إذا عدا 12 أسبوع تكون النسبة أقل بكثير، الله يصبرنا كأسرة فترة متعبة نفسيًا وذهنيًا".