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إيقاف 16 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

منذ 54 دقيقة
1417
إيقاف 16 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

الرياض (صدى):
أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي 16مخالفًا لنظام البيئة، منهم 7 مواطنين و9 مقيمين، من الجنسيتين السودانية والهندية، ارتكبوا مخالفات رعي 345 رأسًا من الإبل و992 رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

ومن جهته، قال المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، إنه طبقت الإجراءات النظامية كافة بحق المخالفين من الجهات المعنية.

وحث الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة.

الإبل
الأغنام
نظام البيئة
القوات الخاصة للأمن البيئي
مخالفات رعي

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وافي مسفر
نعم كلامكم صحيح فاتورتي ثابته٤٥٠ جاني فرق ٥٣٠٠ وقالوا نقصده مع فاتورتك ١٢٤٥ والشكوى على الله
ALJMI
يااااخوى كن زمان المفروض يكون أسألكم بالله مافيه احد سافر إلى ابسط مثال اى دوله عربيه غربيه مسلمه مسيحي الدول كلها فى هذا النظام...

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