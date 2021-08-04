‏الرئاسة تقيم حفل تكريم الجهات المشاركة والداعمة لنجاح موسم الحج 1442هـ يوم غد الخميس

عامر العمري (صدى):
برعاية معالي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وحضور وكلاء الرئيس العام ، تقيم الرئاسة الحفل الختامي لأعمال الحج 1442هـ , للجهات المشاركة في إنجاح حج هذا العام الاستثنائي ، وذلك يوم غد الخميس، حيث يتفضل معاليه بتكريم العاملين بالجهات المختصة والمشاركة في إنجاح الخطط على أعمالهم وجهودهم المميزة طوال موسم الحج، الأمر الذي ساهم في راحة وأمن ضيوف الرحمن وكان محل تقديرهم وامتنانهم حيث أنعكس ايجاباً في إتمام مناسكهم بكل يسر وسهولة , كما سيكرم معاليه الجهات المتعاونة والداعمة والإعلامية.