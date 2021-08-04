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البدير يدشن أعمال مبادرة "الجاكرندا" في عسير

منذ 12 ساعة
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البدير يدشن أعمال مبادرة "الجاكرندا" في عسير

عسير (صدى):
دشن معالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان لقطاع الإسكان وتنمية المدن المهندس عبدالله بن محمد البدير مساء اليوم أعمال مبادرة "الجاكرندا" التي تنفذها أمانه منطقة عسير تحت شعار "عشان احب عسير" في حديقة "الوطن" بأبها، وذلك بحضور أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي ومشاركة عدد من المتطوعين والمتطوعات.

وتأتي المبادرة ضمن جهود أمانة المنطقة في تنفيذ توجهات القيادة الرشيد لزيادة الغطاء النباتي والإصحاح البيئي.

ووجه البدير شكره وتقديره لأمانة منطقة عسير على جهودها الفاعلة في عمليات الإصحاح البيئي، مؤكدًا أثر تلك المبادرات في خلق بيئة نباتية مميزة تتوافق مع مضامين رؤية المملكة 2030.

بدوره، أكد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي حرص أمانة عسير على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بما يتماشى مع طبيعة المنطقة، لافتًا إلى أن منطقة عسير امتازت خلال الفترة الماضية بجمالية شجرة "الجاكرندا" التي أصبحت علامة فارقة في سياحة عسير ومن أبرز المعالم الرئيسية في المنطقة، مبينا ً أن المبادرة تهدف إلى زراعة ٢٠٠ شتلة في المرحلة الأولى من أصل ١٠ آلاف شجرة جاكرندا ، سيتم زراعتها في مختلف محافظات ومراكز المنطقة التي تستطيع أن تنمو بها، مشيدًا بالرقت ذاته بجهود الجهات المشاركة والمتطوعين والمتطوعات في تنفيذ هذه المبادرة.

وشدد أمين منطقة عسير على أهمية الحفاظ على البيئة والغطاء النباتي، داعيًا جميع أفراد المجتمع إلى الاهتمام بغطاء منطقة عسير النباتي والمساهمة في المحافظة عليه وتكثيفه.

 

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