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من الماضي .. هدف عالمي لماجد عبدالله ضد الأرجنتين
منذ 3 ساعات
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التعليقات
د محمد ماجد بخش
عدد التعليقات : 15448
منذ 55 دقيقة
أنا أقول لماجد عبدالله .. كلمة رأس .. حققت المجد كله باقي لك صورة مع المليح سمو ولي العهد ولا تفهمني غلط .. والله هي ما ينقص تأريخك ومجدك ونضالك وكفاحك.. صورة واحدة .. قول لهم في الديوان لما تروح أنا ماجد أحمد عبدالله أرسلتي د محمد ماجد بخش أتصور مع سموه .. وخبرهم إنك في منهج التعليم .. قد دخلت من بوابة الوطن الكبرى
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
شرشحوووهم ..
عبدالله الشهراني
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جيل المستقبل قادم دون تردد
الريان
الله يرجك ياصديق
ابو محمد 😎 ✍️
إلا فرن المضيفات يا دكتور بخش ، والله لا يسخن ولا شي ، يمكن يدفّي شوي بس مايسخن باالدرجة المطلوبه .. .. كلام من...
الريان
الحادث قديم وسبق نشر في صدى قبل اكثر من سنتين
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