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امرأة توضح سبب مرض الرجال بالسكر بعد الزواج
منذ 4 ساعات
1596
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التعليقات
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أحدث التعليقات
مسلم
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله بالنسبة للأشخاص هناك أيضاً من يجعل له عيدا لميلاده هو، هذا الشخص، ما حكمه؟ الجواب: كل هذا منكر،...
ابو محمد
لا تحاسبوا شركة الكهرباء حاسبوا من المتنفع منها..
ابو محمد
لا تحاسبوا شركة الكهرباء حاسبوا من المتنفع منها..
وافي مسفر
نعم كلامكم صحيح فاتورتي ثابته٤٥٠ جاني فرق ٥٣٠٠ وقالوا نقصده مع فاتورتك ١٢٤٥ والشكوى على الله
ALJMI
يااااخوى كن زمان المفروض يكون أسألكم بالله مافيه احد سافر إلى ابسط مثال اى دوله عربيه غربيه مسلمه مسيحي الدول كلها فى هذا النظام...
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