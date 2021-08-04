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خدعة بصرية

منذ 4 ساعات
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التعليقات

الريان
الريان عدد التعليقات : 2774
منذ 17 دقيقة
الله يرجك ياصديق

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
شرشحوووهم ..
عبدالله الشهراني
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جيل المستقبل قادم دون تردد
الريان
الله يرجك ياصديق
ابو محمد 😎 ✍️
إلا فرن المضيفات يا دكتور بخش ، والله لا يسخن ولا شي ، يمكن يدفّي شوي بس مايسخن باالدرجة المطلوبه .. .. كلام من...
الريان
الحادث قديم وسبق نشر في صدى قبل اكثر من سنتين

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