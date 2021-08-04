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تجديد عقد علي مبخوت مع الجزيرة الإماراتي رسميًا حتى 2026

منذ ساعة
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تجديد عقد علي مبخوت مع الجزيرة الإماراتي رسميًا حتى 2026

طلال الغامدي (صدى):
جدد نادي الجزيرة الإماراتي رسميًا عقد مهاجم وهداف الفريق علي مبخوت، وذلك حتى عام 2026.

ووقع "مبخوت" على العقد لمدة 4 سنوات إضافية حيث ينتهي العقد الحالي في الموسم المقبل، وليستمر مبخوت 30 عاماً في صفوف الجزيرة حتى عام 2026.

وجاء ذلك في ظل ورود بعض التقارير التي تشير إلى رحيل اللاعب من نادي الجزيرة الإماراتي، ليقطع النادي الطريق أمام هذه الأقوال ويتمسك بـ "مبخوت".

يٌذكر أن علي مبخوت أحد أبرز لاعبي كرة القدم الإماراتية منذ تصعيده إلى صفوف الفريق الأول بالجزيرة موسم 2008-2009.

ويعتبر "مبخوت" ثاني الهدافين التاريخيين للدوري الإماراتي برصيد 171 هدفاً في 234 مباراة في دوري الخليج العربي، خلف فهد خميس نجم الوصل السابق.

 

دوري الخليج العربي
هداف
نادي الجزيرة الإماراتي
علي مبخوت
فهد خميس

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15448
منذ ساعة
شوفولي قميص 2022 يا أخوة الكيمياء

2022 ♡♡◇♡
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15448
منذ 37 دقيقة
كنت في مطار دبي .. شفت مكان فارغ على الجدار قلت لو يعطوني مساحه منه .. أكتب عليه .. بالخط السعودي الداكن: إن الإلكترونات تمثل لأعداد الذرات حيث لها دور تمثيل الثقل الفراغي العددي النسبي الصاعد ودور تمثيل الارتباط الفراغي العددي المحيط بوحدة التمثيل .. وليست الكهرباء إلا سياج خارج عن الكتلة ينخفض بانخفاضها حتى الوصول لصفر كهرباء

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
شرشحوووهم ..
عبدالله الشهراني
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جيل المستقبل قادم دون تردد
الريان
الله يرجك ياصديق
ابو محمد 😎 ✍️
إلا فرن المضيفات يا دكتور بخش ، والله لا يسخن ولا شي ، يمكن يدفّي شوي بس مايسخن باالدرجة المطلوبه .. .. كلام من...
الريان
الحادث قديم وسبق نشر في صدى قبل اكثر من سنتين

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