تجديد عقد علي مبخوت مع الجزيرة الإماراتي رسميًا حتى 2026

طلال الغامدي (صدى):
جدد نادي الجزيرة الإماراتي رسميًا عقد مهاجم وهداف الفريق علي مبخوت، وذلك حتى عام 2026.
ووقع "مبخوت" على العقد لمدة 4 سنوات إضافية حيث ينتهي العقد الحالي في الموسم المقبل، وليستمر مبخوت 30 عاماً في صفوف الجزيرة حتى عام 2026.
وجاء ذلك في ظل ورود بعض التقارير التي تشير إلى رحيل اللاعب من نادي الجزيرة الإماراتي، ليقطع النادي الطريق أمام هذه الأقوال ويتمسك بـ "مبخوت".
يٌذكر أن علي مبخوت أحد أبرز لاعبي كرة القدم الإماراتية منذ تصعيده إلى صفوف الفريق الأول بالجزيرة موسم 2008-2009.
ويعتبر "مبخوت" ثاني الهدافين التاريخيين للدوري الإماراتي برصيد 171 هدفاً في 234 مباراة في دوري الخليج العربي، خلف فهد خميس نجم الوصل السابق.