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مشهد مؤثر لانتصار الشراح ومشاري البلام يثير ضجة بين الجمهور "فيديو"

منذ 15 دقيقة
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مشهد مؤثر لانتصار الشراح ومشاري البلام يثير ضجة بين الجمهور "فيديو"

خالد الظفيري (صدى):
أظهر مقطع فيديو متداول، مشهد مؤثر يجمع الفنانين الكويتيين الراحلَين انتصار الشراح ومشاري البلام.

وبدا في المشهد، مشاري البلام يصعد إلى الطابق الثاني من المنزل بعد تبادل النظرات مع الراحلة انتصار الشراح.

ووفقا للفيديو، فإن  المشهد لم يتخلله أي سيناريو حواري، ولكنه كان له تأثيرا واضحا على الجمهور بسبب  المشهد الصامت.

وشارك الفنان الإماراتي حبيب غلّوم المشهد الدرامي، الفيديو الذي علق عليه، قائلا:"يا سبحان الله وكأنه أم سالم تقول لمشاري وبنفس راضية اسبقني وأنا لاحقتك اللهم ارحمهما واغفر لهما والطف بهما يا أرحم الراحمين".

https://www.instagram.com/p/CSGtMv2lTd-/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_video_watch_again

 

الجمهور
سيناريو
مشهد
مشاري البلام
انتصار الشراح

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15434
منذ 8 دقائق
حدثنا عليّ, قال: ثنا أبو صالح, قال: ثني معاوية, عن عليّ, عن ابن عباس, في قوله: ( ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ) يقول: يخاصم الصادق الكاذب, والمظلوم الظالم, والمهتدي الضال, والضعيف المستكبر.

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د محمد ماجد بخش
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عفیه علی ما ینسه اصله
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