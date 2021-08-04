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حالة الطقس المتوقعة غدا على المملكة 

منذ 29 دقيقة
1224
حالة الطقس المتوقعة غدا على المملكة 

الرياض (صدى):
كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة غدا الخميس على المملكة، مشيرا إلى استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشار إلى استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية تمتد حتى منطقة نجران وأجزاء من منطقة الرياض وطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.

ولفت إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزئيين الشمالي والأوسط، وغربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-45/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزئيين الجنوبي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج تصل إلى مائج على الجزئيين الجنوبي والأوسط.

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة تتحول تدريجياً إلى جنوبية غربية ليلاً، بينما ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.

 

حالة الطقس
رياح سطحية
الأمطار الرعدية
المركز الوطني للأرصاد

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