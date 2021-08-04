بيئة عسير تقيم ورشة عمل عن الممارسات الزراعية بالتعاون مع الفاو

عسير (صدى):
افتتح نائب مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس محمد ال محسن عسيري وبحضور مدير ادارة الزراعة المهندس علي سلطان اليوم بمقر الفرع, ورشة عمل الممارسات الزراعية بمنطقة عسير والتي نضمتها ادارة الزراعة بمشاركة ممثلي برنامج التنمية الريفية والفريق الفني لمنظمة الغذاء والدواء "الفاو", وذلك بحضور عدد من المزارعين والمنتجين الزراعين بالمنطقة.
بدأت ورشة العمل بمسح لاحتياجات المنطقة للتقنية وكذلك مسح التعاونيات التي تعمل في مجال الحبوب, وتحدث ممثل برنامج التنمية الريفية حسن الهويميل عن مفهوم وتنفيذ برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة بمنطقة عسير, كما تحدث الدكتور عبدالله الهندي من الفاو عن ممارسات انتاج المحاصيل المستدامة للذرة الرفيعة والدخن والسمسم.
كما القى الاستاذ عبدالله الخثران كلمة عن تقنيات الري التكميلي في انتاج المحاصيل . وأخيرا قدم ممثل الفاو الدكتور الكسي مورغنوف محاضرته وشملت المنظور العالمي لإنتاج الحبوب البعلية وكذلك منظور المزارع المحلية لإنتاج الحبوب بالمنطقة.
يذكر ان برنامج ممثلي برنامج التنمية الريفية والفريق الفني لمنظمة الفاو سيستمر ليوم الخميس القادم, ويشمل ايضا زيارة عدد من المزارع المرشحة كمزارع تجريبية في محافظتي النماص ورجال المع.