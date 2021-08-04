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التجارة تضبط منتجات تجميلية نسائية منتهية الصلاحية في الرياض "فيديو"

منذ ساعة
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التجارة تضبط منتجات تجميلية نسائية منتهية الصلاحية في الرياض "فيديو"

الرياض (صدى):
تمكنت وزارة التجارة من ضبط مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية في محل بالرياض، حيث وجدت منتجات تجميلية منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر، إضافة إلى العثور على منتجات ممنوعة للبيع.

وأقر أحد العمال المخالفين بالمحل المضبوط، ببيع المنتجات النسائية بعد انتهاء صلاحيتها، سواء من العام الماضي 2020، أو خلال الشهور الماضية.

ومن جهته، أوضح المشرف الميداني لفريق وزارة التجارة محمد الشهري: “كل المنتجات الموجودة في المحل منتهية الصلاحية، سواء الخاصة بالعناية بالبشرة أو الجسم".

وأشار إلى أن المحل يقوم ببيع نوع من الكحل، فيه نسبة رصاص عالية تسبب تسمم للعين، وبه تعميم بعدم تداوله.

الرياض
الصلاحية
وزارة التجارة
محل
مستحضرات تجميل
منتجات

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15430
منذ 4 دقائق
منتجات تجميل مفهومة .. اللي مو واضح تماما كلمة نسائية.. لك يخرب بيتكم على هذا العملة .. بدكم تخربوا شكل النسوان .. قيدهم مخربينها بالعمليات .. نفخ ونحت وقطع ولصق وفحط وقحط وسائر الأفعال الخمسة ..

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