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وزير الخارجية يجدد تضامن المملكة مع الشعب اللبناني في أوقات الأزمات

منذ 56 دقيقة
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وزير الخارجية يجدد تضامن المملكة مع الشعب اللبناني في أوقات الأزمات

الرياض (صدى):
جدد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، تضامن المملكة مع الشعب اللبناني في أوقات الأزمات والتحديات.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إحياء لبنان اليوم الأربعاء، الذكرى الأولى لانفجار بيروت الذي خلف مئات القتلى.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، حسان دياب، أكد أنه لن تكون هناك عدالة حقيقية فى لبنان إذا لم تتحقّق العدالة الحقيقية فى انفجار مرفأ بيروت، الذى تحل اليوم الذكرى السنوية الأولى لحدوثه، بسبب إفلات المسؤولين عنه من العقاب نتيجة المواءمات والحصانة السياسية.

وأوضح أن انفجار مرفأ بيروت كشف عورات البلد، لافتا:"سنة مرت على ذلك الزلزال الذى ضرب بيروت وكل لبنان، فى 4 أغسطس انفجر أحد عنابر الفساد المتراكم، وكانت نتائجه مدمرة على جميع المستويات، خسرنا شهداء وأصيب الآلاف ودُمرت منازل ومؤسسات، ترك جروحا عميقة فى النفوس والوجدان وفى واقع البلد".

 

 

لبنان
وزارة الخارجية
تضامن
الأمير فيصل بن فرحان
أوقات الأزمات

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15424
منذ 12 دقيقة
كفو .. وأنت غانم وسالم ومعك اللي قدامك وإلا وراك

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ابو محمد 😎 ✍️
زرفلوا هذا المنافق مع فرحان العلي ودوهم ديارهم بجبال باكستان ..
نجاة محمد
سبحان الله يا كبرها

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