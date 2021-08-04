"السوق المالية" تحيل مسؤولين سابقين بـ"صناعة الورق" للنيابة العامة

الرياض (صدى):
أصدرت هيئة السوق المالية قرارًا بإحالة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة السعودية لصناعة الورق ولجنة المراجعة والمدير المالي لدورة مجلس إدارة الشركة للفترة 3/4/2012 وحتى الفترة 26/4/2016 إلى النيابة العامة.
كما تمت إحالة رئيس مجلس إدارة الشركة والمدير المالي لدورة المجلس للفترة من 27/4/2015 وحتى 26/4/2018، وذلك للاشتباه بقيامهم بأعمال أدت إلى إيجاد انطباع غير صحيح ومضلل في شأن قيمة الورقة المالية للشركة السعودية لصناعة الورق.
وتم إيداع الدعوى ضد المشتبه بهم لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية من قبل النيابة العامة.
وتؤكد الهيئة حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة، علماً أنه يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض بشكل فردي أو جماعي إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية،على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى الهيئة في هذا الشأن على الرابط التالي: من هـــــــــــنا