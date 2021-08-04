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"السوق المالية" تحيل مسؤولين سابقين بـ"صناعة الورق" للنيابة العامة

منذ 11 دقيقة
1141
"السوق المالية" تحيل مسؤولين سابقين بـ"صناعة الورق" للنيابة العامة

الرياض (صدى):
أصدرت هيئة السوق المالية قرارًا بإحالة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة السعودية لصناعة الورق ولجنة المراجعة والمدير المالي لدورة مجلس إدارة الشركة للفترة 3/4/2012 وحتى الفترة 26/4/2016 إلى النيابة العامة.

كما تمت إحالة رئيس مجلس إدارة الشركة والمدير المالي لدورة المجلس للفترة من 27/4/2015 وحتى 26/4/2018، وذلك للاشتباه بقيامهم بأعمال أدت إلى إيجاد انطباع غير صحيح ومضلل في شأن قيمة الورقة المالية للشركة السعودية لصناعة الورق.

وتم إيداع الدعوى ضد المشتبه بهم لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية من قبل النيابة العامة.

وتؤكد الهيئة حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة، علماً أنه يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض بشكل فردي أو جماعي إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية،على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى الهيئة في هذا الشأن على الرابط التالي: من هـــــــــــنا 

 

 

هيئة السوق المالية
النيابة العامة
شكوى
الورقة المالية
صناعة الأوراق

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو وليد
ههههههه يارجال ما حققت طموحات فريقك السابق ابو 3 دوري -- 0 آسيا
ابو وليد
غرامه وتلقاهم في يو مين مطعمين حتى اللي في بطن امه
ع. س. ع
واضح مثل ما حققتها مع الاهلي
...........
الواحد من يشترك فيها - أكل الطعم، قبل لا أشترك كانت تجيني ٢٠٠ اول ما اشتركت ٥٠٠ وثاني شهر ٥٠٠ كنسلت الاشتراك رجعت ٢٠٠...
ابوفهد الحبلاني العنزي
الله يرحمها برحمته الواسعه ويسكنها فسيح جناته واحسن الله عزاء من فقدها

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