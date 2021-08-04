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بالفيديو .. استشاري يوضح فوائد الصيام المتقطع وأنواعه

منذ 25 دقيقة
1206
بالفيديو .. استشاري يوضح فوائد الصيام المتقطع وأنواعه

أميرة خالد (صدى):
أكد أطباء أن "الصيام المتقطع" له عدة فوائد كثيرة للجسم، حيث يعزز صحة الإنسان ويخلص الجسم من السموم، ويحافظ على الوزن المثالي والنمط الغذائي والتفاعلات الحيوية في الجسم.

وقال استشاري طب الأطفال والغدد الصماء بكلية الطب في جامعة الملك عبدالعزيز، عبد المعين الاغا، إن الدراسات العلمية أثبتت أن "الصيام المتقطع" مفيدة لجسم الإنسان.

ولفت إلى أن الصيام المتقطع له عدة أنماط منها أما أن يمتنع الإنسان عن تناول الطعام لعدة ساعات في اليوم، أو بعض أيام الأسبوع، أو بعض الأيام في الشهر.

وأضاف أن الصيام المتقطع في اليوم يتطلب من الفرد أن يتبع قاعدة 16 - 8 أي يصوم 16 ساعة، ويفطر 8 ساعات، ويجوز خلال ساعات الصيام شرب الماء، بينما لا يجب أن تزيد عدد السعرات الحرارية التي يتناولها خلال ساعات الإفطار عن 600 سعرة حرارية.

وأشار إلى أنه يتم تطبيق نفس هذه القاعدة في حال الصيام لمدة يومين فقط في الأسبوع والإفطار باقي أيام الأسبوع، أو يصوم 3 أيام كل شهر.

جامعة
أطباء
الصيام
الصوم المتقطع
كلية الطب جامعة الملك عبدالعزيز

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أحدث التعليقات

ابو وليد
ههههههه يارجال ما حققت طموحات فريقك السابق ابو 3 دوري -- 0 آسيا
ابو وليد
غرامه وتلقاهم في يو مين مطعمين حتى اللي في بطن امه
ع. س. ع
واضح مثل ما حققتها مع الاهلي
...........
الواحد من يشترك فيها - أكل الطعم، قبل لا أشترك كانت تجيني ٢٠٠ اول ما اشتركت ٥٠٠ وثاني شهر ٥٠٠ كنسلت الاشتراك رجعت ٢٠٠...
ابوفهد الحبلاني العنزي
الله يرحمها برحمته الواسعه ويسكنها فسيح جناته واحسن الله عزاء من فقدها

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