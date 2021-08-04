بالفيديو .. استشاري يوضح فوائد الصيام المتقطع وأنواعه

أميرة خالد (صدى):
أكد أطباء أن "الصيام المتقطع" له عدة فوائد كثيرة للجسم، حيث يعزز صحة الإنسان ويخلص الجسم من السموم، ويحافظ على الوزن المثالي والنمط الغذائي والتفاعلات الحيوية في الجسم.
وقال استشاري طب الأطفال والغدد الصماء بكلية الطب في جامعة الملك عبدالعزيز، عبد المعين الاغا، إن الدراسات العلمية أثبتت أن "الصيام المتقطع" مفيدة لجسم الإنسان.
ولفت إلى أن الصيام المتقطع له عدة أنماط منها أما أن يمتنع الإنسان عن تناول الطعام لعدة ساعات في اليوم، أو بعض أيام الأسبوع، أو بعض الأيام في الشهر.
وأضاف أن الصيام المتقطع في اليوم يتطلب من الفرد أن يتبع قاعدة 16 - 8 أي يصوم 16 ساعة، ويفطر 8 ساعات، ويجوز خلال ساعات الصيام شرب الماء، بينما لا يجب أن تزيد عدد السعرات الحرارية التي يتناولها خلال ساعات الإفطار عن 600 سعرة حرارية.
وأشار إلى أنه يتم تطبيق نفس هذه القاعدة في حال الصيام لمدة يومين فقط في الأسبوع والإفطار باقي أيام الأسبوع، أو يصوم 3 أيام كل شهر.