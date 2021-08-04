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بالفيديو .. مواطنات يروين شعورهن في العمل كمضيفات بطائرات الخطوط السعودية

الأخبار
منذ 51 دقيقة
10718
بالفيديو .. مواطنات يروين شعورهن في العمل كمضيفات بطائرات الخطوط السعودية

الرياض (صدى):
أكدت مضيفات سعوديات يعملن في شركة الخطوط الجوية السعودية حرصهن على راحة المسافرين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وذكرت المضيفة "أنهار طاشكندي" أنها تعمل منذ سنتين، وأكملت فترة التدريب على خدمة وراحة الركاب وسلامتهم، مؤكدة أن وظيفتها كمضيفة تمكنها من زيارة بلدان مختلفة والتعرف على ثقافتهم، وذلك بحسب ما ذكرته بقناة "الإخبارية".

ومن جهتها، أبدت المضيفة "أشواق ناصر" افتخارها بالعمل كمضيفة، مقدمة الشكر لأسرتها ولشركة الخطوط السعودية على إتاحة الفرصة لها للعمل كمضيفة.

كما أبدت المضيفة "ريهام باحميشان" أيضا سعادتها وفخرها بالعمل كمضيفة لدى شركة الخطوط الجوية السعودية.

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مضيفة

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أحدث التعليقات

ابو وليد
ههههههه يارجال ما حققت طموحات فريقك السابق ابو 3 دوري -- 0 آسيا
ابو وليد
غرامه وتلقاهم في يو مين مطعمين حتى اللي في بطن امه
ع. س. ع
واضح مثل ما حققتها مع الاهلي
...........
الواحد من يشترك فيها - أكل الطعم، قبل لا أشترك كانت تجيني ٢٠٠ اول ما اشتركت ٥٠٠ وثاني شهر ٥٠٠ كنسلت الاشتراك رجعت ٢٠٠...
ابوفهد الحبلاني العنزي
الله يرحمها برحمته الواسعه ويسكنها فسيح جناته واحسن الله عزاء من فقدها

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