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وزير الشؤون الإسلامية يصدر تعميما بشأن خطبة الجمعة القادمة 

منذ 55 دقيقة
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وزير الشؤون الإسلامية يصدر تعميما بشأن خطبة الجمعة القادمة 

الرياض (صدى):
أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، تعميماً لكافة الخطباء بتضمين خطبة الجمعة القادمة 27 / 12 / 1442هـ الحديث عن ضرورة حصول منسوبي التعليم من "أعضاء هيئة التدريس والتدريب، والمعلمين والمعلمات ، والطلاب والطالبات، والمتدربين والمتدربات" على جرعتين من لقاح كورونا.

وقال "آل الشيخ" لمنسوبي التعليم إن تلقي جرعتين من لقاح فيروس كورونا يعتبر حمايةً لأنفسهم وحفاظاً على سلامة أُسرهم وأقرانهم، وللوقاية من العدوى.

وأوضح:"لكي تكون المنشئات التعليمية مكملة للبيئات الآمنة، ولتحقق رسالتها التعليمية والتدريبية، وذلك بناءً على رغبة وزارة التعليم في قيام الخطباء بالمشاركة في التوعية بذلك".

الشؤون الإسلامية
خطبة الجمعة
الخطباء
عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ

التعليقات

ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2408
منذ دقيقتين
غرامه وتلقاهم في يو مين مطعمين حتى اللي في بطن امه

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أحدث التعليقات

ابو وليد
ههههههه يارجال ما حققت طموحات فريقك السابق ابو 3 دوري -- 0 آسيا
ابو وليد
غرامه وتلقاهم في يو مين مطعمين حتى اللي في بطن امه
ع. س. ع
واضح مثل ما حققتها مع الاهلي
...........
الواحد من يشترك فيها - أكل الطعم، قبل لا أشترك كانت تجيني ٢٠٠ اول ما اشتركت ٥٠٠ وثاني شهر ٥٠٠ كنسلت الاشتراك رجعت ٢٠٠...
ابوفهد الحبلاني العنزي
الله يرحمها برحمته الواسعه ويسكنها فسيح جناته واحسن الله عزاء من فقدها

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