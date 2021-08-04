نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

مذيعة تحتفل بحصولها على حكم خلع من زوجها

منذ ساعة
699
مذيعة تحتفل بحصولها على حكم خلع من زوجها

القاهرة (صدى):
أثارت المذيعة المصرية آلاء عبدالعزيز الجدل بعد احتفالها بحصولها على حكم بالخلع من زوجها؛ بعد خلافات امتدت لفترة طويلة بينهما انتهت بلجوئها للمحكمة.

وقالت "آلا" في منشور لها على "الفيسبوك": "أنا أتجوزت شهرين وكنت مقيّدة ضرب وإهانة وكان بيهدّدني بالقتل وفرحانة بطلاقي".

وتابعت روايتها:" أهلي وقفوا أمامي وطالبوني بعدم الطلاق وقالولي إنتي عايزة تفضحينا والست ملهاش غير بيت جوزها، وأنا توليت مسؤولية طلاقي بنفسي".

وعن خلافاتها مع طليقها التي استمرت لفترة، أضافت: "عانيت في طلاقي لمدة سنتين في المحاكم، وإعلان طلاقي على السوشيال ميديا ليس له أي علاقة بتصدّر الترند".

ووجهت المذيعة المصرية نصيحة للفتيات قائلة: "متتجوزيش لمجرد إن حد يقولك انتي كبرتي ولازم تتجوزي ومتقبليش أي إهانات من جوزك، ولازم متخافيش من موضوع الطلاق بسبب أفكار المجتمع حول المرأة المطلّقة".

 

الطلاق
الخلع
المسؤولية
الخلافات الزوجية
آلاء عبدالعزيز

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو وليد
ههههههه يارجال ما حققت طموحات فريقك السابق ابو 3 دوري -- 0 آسيا
ابو وليد
غرامه وتلقاهم في يو مين مطعمين حتى اللي في بطن امه
ع. س. ع
واضح مثل ما حققتها مع الاهلي
...........
الواحد من يشترك فيها - أكل الطعم، قبل لا أشترك كانت تجيني ٢٠٠ اول ما اشتركت ٥٠٠ وثاني شهر ٥٠٠ كنسلت الاشتراك رجعت ٢٠٠...
ابوفهد الحبلاني العنزي
الله يرحمها برحمته الواسعه ويسكنها فسيح جناته واحسن الله عزاء من فقدها

أخر الأخبار

"السوق المالية" تحيل مسؤولين سابقين بـ"صناعة الورق" للنيابة العامة
"السوق المالية" تحيل مسؤولين سابقين بـ"صناعة الورق" للنيابة العامة
منذ 10 دقائق 1114
تطورات جديدة بشأن تعاقد محمد صلاح مع ليفربول 
تطورات جديدة بشأن تعاقد محمد صلاح مع ليفربول 
منذ 18 دقيقة 1170
بالفيديو .. استشاري يوضح فوائد الصيام المتقطع وأنواعه
بالفيديو .. استشاري يوضح فوائد الصيام المتقطع وأنواعه
منذ 24 دقيقة 1197
بالفيديو .. مواطنات يروين شعورهن في العمل كمضيفات بطائرات الخطوط السعودية
بالفيديو .. مواطنات يروين شعورهن في العمل كمضيفات بطائرات الخطوط السعودية
منذ 51 دقيقة 10717
وزير الشؤون الإسلامية يصدر تعميما بشأن خطبة الجمعة القادمة 
وزير الشؤون الإسلامية يصدر تعميما بشأن خطبة الجمعة القادمة 
منذ 55 دقيقة 1718
بالفيديو .. صدمة "ريم الشمري" بعد تغريمها 10 آلاف دينار بسبب مصريين
بالفيديو .. صدمة "ريم الشمري" بعد تغريمها 10 آلاف دينار بسبب مصريين
منذ 56 دقيقة 605
مذيعة تحتفل بحصولها على حكم خلع من زوجها
مذيعة تحتفل بحصولها على حكم خلع من زوجها
منذ ساعة 699
"آل فتيل": سنحقق طموحات جماهير النصر 
"آل فتيل": سنحقق طموحات جماهير النصر 
منذ ساعة 1379
رئيس مركز الأرصاد: نعمل على برنامج الاستمطار لزيادة المخزون الاستراتيجي للماء
رئيس مركز الأرصاد: نعمل على برنامج الاستمطار لزيادة المخزون الاستراتيجي للماء
منذ ساعة 1308
ضبط 25 شخصاً خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي بالجوف
ضبط 25 شخصاً خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي بالجوف
منذ ساعة 1241