مذيعة تحتفل بحصولها على حكم خلع من زوجها

القاهرة (صدى):
أثارت المذيعة المصرية آلاء عبدالعزيز الجدل بعد احتفالها بحصولها على حكم بالخلع من زوجها؛ بعد خلافات امتدت لفترة طويلة بينهما انتهت بلجوئها للمحكمة.
وقالت "آلا" في منشور لها على "الفيسبوك": "أنا أتجوزت شهرين وكنت مقيّدة ضرب وإهانة وكان بيهدّدني بالقتل وفرحانة بطلاقي".
وتابعت روايتها:" أهلي وقفوا أمامي وطالبوني بعدم الطلاق وقالولي إنتي عايزة تفضحينا والست ملهاش غير بيت جوزها، وأنا توليت مسؤولية طلاقي بنفسي".
وعن خلافاتها مع طليقها التي استمرت لفترة، أضافت: "عانيت في طلاقي لمدة سنتين في المحاكم، وإعلان طلاقي على السوشيال ميديا ليس له أي علاقة بتصدّر الترند".
ووجهت المذيعة المصرية نصيحة للفتيات قائلة: "متتجوزيش لمجرد إن حد يقولك انتي كبرتي ولازم تتجوزي ومتقبليش أي إهانات من جوزك، ولازم متخافيش من موضوع الطلاق بسبب أفكار المجتمع حول المرأة المطلّقة".