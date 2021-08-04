بالفيديو .. صدمة "ريم الشمري" بعد تغريمها 10 آلاف دينار بسبب مصريين

خالد الظفيري (صدى):
عبرت المدونة الكويتية، ريم الشمري" عن صدمتها بعدما علمت أن المحكمة الكويتية قضت بإدانتها بالإساءة للمصريين، وتغريمها 10 آلاف دينار.
وذكر "الشمري" أنها لم تندم على مقطع الفيديو التي نشرته قبل عدة أشهر، ووصفت فيه المصريين بأنهم مجرد عمال يتم تأجيرهم فقط لخدمة أهل الكويت بمقابل مادي.
وأضافت أنها قامت بعمل هذا الفيديو ردًا على اساءة بعض الأفراد من الجالية المصرية على الكويت، وأنها غارت على بلادها وكرامة بلادها لذلك وجهت انتقادات للمصريين.
وأبدت "الشمري" تعجبها من الحكم الصادر بإدانتها، مؤكدة أنها لا تستحق هذا الحكم لأنها دافعت عن بلادها من أشخاص أساؤوا إليه.
كما أعربت عن صدمتها بعدما اتضح لها أن المحامية الخاصة بها تكذب عليها، وأدعت أنها حصلت على البراءة لكن ما حدث كان عكس ذلك، حيث تم إدانتها في القضية وتغريمها، فضلا عن مطالبة 5 مصريين بتعويض، مؤكدة أنها تقدمت باستئناف لكي تحصل على حكم أفضل.