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بالفيديو .. صدمة "ريم الشمري" بعد تغريمها 10 آلاف دينار بسبب مصريين

منذ 56 دقيقة
605
بالفيديو .. صدمة "ريم الشمري" بعد تغريمها 10 آلاف دينار بسبب مصريين

خالد الظفيري (صدى):
عبرت المدونة الكويتية، ريم الشمري" عن صدمتها بعدما علمت أن المحكمة الكويتية قضت بإدانتها بالإساءة للمصريين، وتغريمها 10 آلاف دينار.

وذكر "الشمري" أنها لم تندم على مقطع الفيديو التي نشرته قبل عدة أشهر، ووصفت فيه المصريين بأنهم مجرد عمال يتم تأجيرهم فقط لخدمة أهل الكويت بمقابل مادي.

وأضافت أنها قامت بعمل هذا الفيديو ردًا على اساءة بعض الأفراد من الجالية المصرية على الكويت، وأنها غارت على بلادها وكرامة بلادها لذلك وجهت انتقادات للمصريين.

وأبدت "الشمري" تعجبها من الحكم الصادر بإدانتها، مؤكدة أنها لا تستحق هذا الحكم لأنها دافعت عن بلادها من أشخاص أساؤوا إليه.

كما أعربت عن صدمتها بعدما اتضح لها أن المحامية الخاصة بها تكذب عليها، وأدعت أنها حصلت على البراءة لكن ما حدث كان عكس ذلك، حيث تم إدانتها في القضية وتغريمها، فضلا عن مطالبة 5 مصريين بتعويض، مؤكدة أنها تقدمت باستئناف لكي تحصل على حكم أفضل.

مصر
الكويت
مصريين
عمال
ريم الشمري

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أحدث التعليقات

ابو وليد
ههههههه يارجال ما حققت طموحات فريقك السابق ابو 3 دوري -- 0 آسيا
ابو وليد
غرامه وتلقاهم في يو مين مطعمين حتى اللي في بطن امه
ع. س. ع
واضح مثل ما حققتها مع الاهلي
...........
الواحد من يشترك فيها - أكل الطعم، قبل لا أشترك كانت تجيني ٢٠٠ اول ما اشتركت ٥٠٠ وثاني شهر ٥٠٠ كنسلت الاشتراك رجعت ٢٠٠...
ابوفهد الحبلاني العنزي
الله يرحمها برحمته الواسعه ويسكنها فسيح جناته واحسن الله عزاء من فقدها

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