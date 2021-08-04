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رئيس مركز الأرصاد: نعمل على برنامج الاستمطار لزيادة المخزون الاستراتيجي للماء

منذ ساعة
1308
رئيس مركز الأرصاد: نعمل على برنامج الاستمطار لزيادة المخزون الاستراتيجي للماء

الرياض (صدى):
تحدث الدكتور أيمن غلام، رئيس مركز الأرصاد، عن نشأة أعمال الأرصاد في المملكة وأهمية برنامج الاستمطار الذي يعمل المركز عليه حاليًا في المملكة.

وقال "غلام": "نشأت أعمال الأرصاد في المملكة نشأة قديمة وأولها مع أول رحلة جوية لمؤسس الدولة الملك عبدالعزيز – رحمه الله –، عندما طلب الطيارون في ذلك الوقت معلومات أرصادية لإكمال الرحلة وهو المتبع في دول العالم"، وفقًا لما جاء بـ "الإخبارية".

وأضاف: "تم نشأة مركز التغير المناخي ومهمته تجميع البيانات الأرصادية والملاحة الجوية وتوزيعها وهناك العديد من المعلومات بها قد تزيد أو تنقص حسب حركة الملاحة الجوية اليوم معلومة الأرصاد أصبحت تستخدم في الخطط العسكرية والأمور السياسية".

أما عن برنامج الاستمطار الذي يعمل عليه المركز حاليًا، أضاف: "نعمل على برنامج الاستمطار فهو مشروع وطني وواعد الهدف منه زيادة المخزون الاستراتيجي للمياه وستنطلق أولى المراحل في عسير والباحة لأن لها موسمين مطريين في الربيع والصيف".

 

الملك عبدالعزيز
الملاحة الجوية
التغير المناخي
مركز الأرصاد
برنامج الاستمطار

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أحدث التعليقات

ابو وليد
ههههههه يارجال ما حققت طموحات فريقك السابق ابو 3 دوري -- 0 آسيا
ابو وليد
غرامه وتلقاهم في يو مين مطعمين حتى اللي في بطن امه
ع. س. ع
واضح مثل ما حققتها مع الاهلي
...........
الواحد من يشترك فيها - أكل الطعم، قبل لا أشترك كانت تجيني ٢٠٠ اول ما اشتركت ٥٠٠ وثاني شهر ٥٠٠ كنسلت الاشتراك رجعت ٢٠٠...
ابوفهد الحبلاني العنزي
الله يرحمها برحمته الواسعه ويسكنها فسيح جناته واحسن الله عزاء من فقدها

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