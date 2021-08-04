الأهلي يقترب من ضم باهبري بعد رحيله عن الهلال 

ماجد محمد (صدى):
دخلت إدارة النادي الأهلي، في مفاوضات مباشرة من أجل ضم هتان باهبري، لاعب وسط فريق الهلال، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وعرضت إدارة الأهلي على هتان باهبري 4 ملايين ريال في العام الواحد "12 مليون" لمدة 4 مواسم، فيما قال وكيل باهبري، إن موكّله دخل الفترة الحرة التي تتيح له التوقيع مع أي نادي، دون الرجوع لناديه الأصلي، وفقا للزميلة "الرياضية".
وأشار إلى أن عرض الهلال توقف عند 3 ملايين ريال، موضحا:"تلقينا عرض من النادي الأهلي للاعب لمدة ثلاثة أعوام، مقابل 4 ملايين ريال عن كل موسم".
وتابع:"سيتحدد في الفترة المقبلة، إما البقاء في الهلال أو الانتقال منه إلى الأهلي".