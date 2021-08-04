نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

الأهلي يقترب من ضم باهبري بعد رحيله عن الهلال 

منذ 7 دقائق
1108
الأهلي يقترب من ضم باهبري بعد رحيله عن الهلال 

ماجد محمد (صدى):
دخلت إدارة النادي الأهلي، في مفاوضات مباشرة من أجل ضم هتان باهبري، لاعب وسط فريق الهلال، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعرضت إدارة الأهلي على هتان باهبري 4 ملايين ريال في العام الواحد "12 مليون" لمدة 4 مواسم، فيما قال  وكيل باهبري، إن موكّله دخل الفترة الحرة التي تتيح له التوقيع مع أي نادي، دون الرجوع لناديه الأصلي، وفقا للزميلة "الرياضية".

وأشار إلى أن عرض الهلال توقف عند 3 ملايين ريال، موضحا:"تلقينا عرض من النادي الأهلي للاعب لمدة ثلاثة أعوام، مقابل 4 ملايين ريال عن كل موسم".

وتابع:"سيتحدد في الفترة المقبلة، إما البقاء في الهلال أو الانتقال منه إلى الأهلي".

 

الهلال
الأهلي
هتان باهبري
مفاوضات
عرض

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
أثر الفقد يُنسى أو يهون وأثر الظلم يبقى ويدوم
د محمد ماجد بخش
الحمد لله على هذه الأحكام وسبحان المقدر العليم اللطيف الخبير وجزى الله العاملين في مشاريع الحرمين كل خير
وافي
ماحد جاب خبرك
المفتى
خافوا الله معد فيه شئ نصترف به ٣٩٠٠ريال الراتب
ابو تركي
الله يخسك وانتي عجوز وتتظاهرين بالعهر

أخر الأخبار

الأهلي يقترب من ضم باهبري بعد رحيله عن الهلال 
الأهلي يقترب من ضم باهبري بعد رحيله عن الهلال 
منذ 7 دقائق 1108
محلل اقتصادي : سيكون هناك إقبال كبير جدًا على الملابس بعد كورونا (فيديو)
محلل اقتصادي : سيكون هناك إقبال كبير جدًا على الملابس بعد كورونا (فيديو)
منذ 12 دقيقة 1184
مستشار تربوي: اختبار "قدرات" يقيس قدرات الطالب في الجانب اللفظي والكمي
مستشار تربوي: اختبار "قدرات" يقيس قدرات الطالب في الجانب اللفظي والكمي
منذ 23 دقيقة 1190
شاهد.. حارس أمن ينقذ طفلا بعد اتجاهه للطريق السريع في حفر الباطن
شاهد.. حارس أمن ينقذ طفلا بعد اتجاهه للطريق السريع في حفر الباطن
منذ 33 دقيقة 1366
الهلال يصل إلى اتفاق نهائي لانتقال ماتيوس بيريرا لصفوفه
الهلال يصل إلى اتفاق نهائي لانتقال ماتيوس بيريرا لصفوفه
منذ 38 دقيقة 1384
المملكة تجدد تأكيدها بأهمية إجراء تحقيق دولي حول انفجار مرفأ بيروت
المملكة تجدد تأكيدها بأهمية إجراء تحقيق دولي حول انفجار مرفأ بيروت
منذ 46 دقيقة 1231
حكم نهائي ببراءة جميع المتهمين في قضية "رافعة الحرم"
حكم نهائي ببراءة جميع المتهمين في قضية "رافعة الحرم"
منذ 48 دقيقة 10384
بطل أوروبي يطالب بإجراء فحص شامل للاعبة أولمبية لتحديد جنسها
بطل أوروبي يطالب بإجراء فحص شامل للاعبة أولمبية لتحديد جنسها
منذ ساعة 1541
موقف محرج لسيدات على الطريق والسبب
موقف محرج لسيدات على الطريق والسبب
منذ ساعة 965
"النقل" تمدد فترة التسجيل في برنامج تأهيل المتميزين المنتهي بالتوظيف
"النقل" تمدد فترة التسجيل في برنامج تأهيل المتميزين المنتهي بالتوظيف
منذ ساعة 1304