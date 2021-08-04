محلل اقتصادي : سيكون هناك إقبال كبير جدًا على الملابس بعد كورونا (فيديو)

الرياض (صدى):
فسر المحلل الاقتصادي، عيد العيد، سبب ارتفاع حجم الإنفاق في المملكة في الأسبوع الماضي، والذي بلغ قيمته أكثر من 9 مليار ريال.
وقال إن الانفاق زاد بالتزامن مع ارتفاع نسبة المطعمين ضد فيروس كورونا، وانفتاح بعض الأنشطة وعودتها للعمل بعد الإغلاقات التي فرضت عليها على إثر جائحة كورونا الجديد، وذلك بحسب ما ذكره بقناة "الإخبارية".
وأضاف أن هذا الانفتاح تسبب في زيادة الطلب على الأطعمة في حين تراجع الطلب على الملابس في ظل الإغلاقات وعدم الحاجة لتغيير الملابس ، متوقعا أن يكون هناك إقبال كبير جدًا على الملابس بعد إنتهاء جائحة كورونا.
يذكر أن البنك المركزي أعلن أن إنفاق سكان المملكة بلغ أكثر من 9 مليار ريال من خلال أكثر من 100 مليون عملية عبر نقاط البيع، فيما جاءت الأطعمة والمشروبات في صدارة الإنفاق، وتصدرت الرياض مدن المملكة في حجم الإنفاق بأكثر من 2 مليار ريال، فيما حلت جدة في المرتبة الثانية بأكثر من مليار ريال.