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مستشار تربوي: اختبار "قدرات" يقيس قدرات الطالب في الجانب اللفظي والكمي

منذ 23 دقيقة
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مستشار تربوي: اختبار "قدرات" يقيس قدرات الطالب في الجانب اللفظي والكمي

الرياض (صدى):
يواصل المركز الوطني "للقياس" استقبال طلبات التسجيل لاختبار القدرات العامة بنسخته الورقية للطالبات وأتاح المركز التسجيل للطالبات للصف الثاني الثانوي على أن يتاح بعد ذلك للجميع في 11 من أغسطس الجاري مشددًا على ضرورة الأخذ بالإجراءات الاحترازية.

كما لفت مركز "قياس" إلى أن التسجيل المبكر سينتهي في الثاني من سبتمبر المقبل على أن يستمر التسجيل المتأخر حتى يوم الاختبار حسب توافر المقاعد منوهًا أن فترة الاختبار ستكون من الثاني إلى الحادي عشر من أكتوبر المقبل.

وقال المستشار التربوي والتعليمي الدكتور محمد العامري، أن اختبار "قدارت" من أجل قياس قدرات الطالب في الجانبين جانب لفظي وهى القدرة على النقاش والحوار.

وأضاف: "أما الجانب الكمي هو ما نتعلمه في الرياضيات وتطبيقه في الحياة وليس اختبار تحصيلي بل هو تجميع ما يجمعه الطالب في رحلته الدراسية"، وفقًا لما جاء بـ "الإخبارية".

 

الطالبات
المركز الوطني للقياس
مستشار تربوي
اختبار قدرات
قدرات الطالب

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15410
منذ دقيقة
أثر الفقد يُنسى أو يهون وأثر الظلم يبقى ويدوم

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
أثر الفقد يُنسى أو يهون وأثر الظلم يبقى ويدوم
د محمد ماجد بخش
الحمد لله على هذه الأحكام وسبحان المقدر العليم اللطيف الخبير وجزى الله العاملين في مشاريع الحرمين كل خير
وافي
ماحد جاب خبرك
المفتى
خافوا الله معد فيه شئ نصترف به ٣٩٠٠ريال الراتب
ابو تركي
الله يخسك وانتي عجوز وتتظاهرين بالعهر

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