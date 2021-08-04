نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

‏ ‏بلدية خميس مشيط تكثف أعمال الإصحاح البيئي الشاملة بالمحافظة

منذ 10 ساعات
1077
‏ ‏بلدية خميس مشيط تكثف أعمال الإصحاح البيئي الشاملة بالمحافظة

عسير (صدى):
ضمن أعمال بلدية محافظة خميس مشيط التي تنفذها لرفع مستوى الإصحاح البيئي بالمحافظة فقد أوضح سعادة رئيس بلدية محافظة خميس مشيط المهندس محمد بن ناجم الحويطي أن البلدية عملت في إطار مسؤولياتها وضمن خططها وأعمالها في إنجاح تلك البرامج على تنفيذ العديد من الجولات المجدولة والتي شملت 80 موقعاً متفرقاً بأرجاء المحافظة كما وباشرت 186 بلاغ تم إستقبالها من خلال غرفة الطوارئ حيث تم مباشرتها والتعامل معها بشكل مباشر وفوري وقد تمثلت مجملها ببلاغات لأعمال مكافحة الآفات والصحة العامة ، هذا وقد بين الحويطي بأن جميع أحياء المحافظة مدرجة ضمن جدولة أعمال الرش التي تقوم بها الفرق المختصة بذلك للقضاء على الباعوض وأماكن تكاثر الحشرات ، كما أضاف المهندس الحويطي أنه تم تنفيذ ‏حملة التعقيم و التطهير على جميع المنشآت والمرافق العامة بالمحافظة وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ضد فايروس كورونا.

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
أثر الفقد يُنسى أو يهون وأثر الظلم يبقى ويدوم
د محمد ماجد بخش
الحمد لله على هذه الأحكام وسبحان المقدر العليم اللطيف الخبير وجزى الله العاملين في مشاريع الحرمين كل خير
وافي
ماحد جاب خبرك
المفتى
خافوا الله معد فيه شئ نصترف به ٣٩٠٠ريال الراتب
ابو تركي
الله يخسك وانتي عجوز وتتظاهرين بالعهر

أخر الأخبار

الأهلي يقترب من ضم باهبري بعد رحيله عن الهلال 
الأهلي يقترب من ضم باهبري بعد رحيله عن الهلال 
منذ 6 دقائق 1069
محلل اقتصادي : سيكون هناك إقبال كبير جدًا على الملابس بعد كورونا (فيديو)
محلل اقتصادي : سيكون هناك إقبال كبير جدًا على الملابس بعد كورونا (فيديو)
منذ 11 دقيقة 1158
مستشار تربوي: اختبار "قدرات" يقيس قدرات الطالب في الجانب اللفظي والكمي
مستشار تربوي: اختبار "قدرات" يقيس قدرات الطالب في الجانب اللفظي والكمي
منذ 23 دقيقة 1171
شاهد.. حارس أمن ينقذ طفلا بعد اتجاهه للطريق السريع في حفر الباطن
شاهد.. حارس أمن ينقذ طفلا بعد اتجاهه للطريق السريع في حفر الباطن
منذ 33 دقيقة 1345
الهلال يصل إلى اتفاق نهائي لانتقال ماتيوس بيريرا لصفوفه
الهلال يصل إلى اتفاق نهائي لانتقال ماتيوس بيريرا لصفوفه
منذ 38 دقيقة 1382
المملكة تجدد تأكيدها بأهمية إجراء تحقيق دولي حول انفجار مرفأ بيروت
المملكة تجدد تأكيدها بأهمية إجراء تحقيق دولي حول انفجار مرفأ بيروت
منذ 46 دقيقة 1206
حكم نهائي ببراءة جميع المتهمين في قضية "رافعة الحرم"
حكم نهائي ببراءة جميع المتهمين في قضية "رافعة الحرم"
منذ 47 دقيقة 10354
بطل أوروبي يطالب بإجراء فحص شامل للاعبة أولمبية لتحديد جنسها
بطل أوروبي يطالب بإجراء فحص شامل للاعبة أولمبية لتحديد جنسها
منذ ساعة 1541
موقف محرج لسيدات على الطريق والسبب
موقف محرج لسيدات على الطريق والسبب
منذ ساعة 965
"النقل" تمدد فترة التسجيل في برنامج تأهيل المتميزين المنتهي بالتوظيف
"النقل" تمدد فترة التسجيل في برنامج تأهيل المتميزين المنتهي بالتوظيف
منذ ساعة 1304