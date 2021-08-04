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رايقه وقت الطبخ
منذ 3 ساعات
953
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أحدث التعليقات
د محمد ماجد بخش
أثر الفقد يُنسى أو يهون وأثر الظلم يبقى ويدوم
د محمد ماجد بخش
الحمد لله على هذه الأحكام وسبحان المقدر العليم اللطيف الخبير وجزى الله العاملين في مشاريع الحرمين كل خير
وافي
ماحد جاب خبرك
المفتى
خافوا الله معد فيه شئ نصترف به ٣٩٠٠ريال الراتب
ابو تركي
الله يخسك وانتي عجوز وتتظاهرين بالعهر
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