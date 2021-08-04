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حكم نهائي ببراءة جميع المتهمين في قضية "رافعة الحرم"

منذ 46 دقيقة
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حكم نهائي ببراءة جميع المتهمين في قضية "رافعة الحرم"

مكة المكرمة (صدى):
كشفت مصادر أن محكمة الاستئناف صادقت على الحكم الصادر ببراءة جميع المتهمين في قضية رافعة الحرم؛ ليصبح الحكم نهائيًا.

ويسدل الستار على قضية "رافعة الحرم" التي نالت اهتمام الرأي العام على مدى سنوات بهذا الحكم الصادر، وفقًا لما جاء بصحيفة "عكاظ".

وأصدرت محكمة مكة الجزائية في ربيع الآخر الماضي حكمًا للمرة الثالثة يقضي ببراءة 13 متهماً في قضية رافعة الحرم بينهم مجموعة بن لادن.

وأشارت الدائرة القضائية أنه لم يظهر لها سوى ما أجرته وحكمت به بالبراءة وقررت إصدار صك جديد بمضمونه وإرساله لمحكمة الاستئناف لتقرير ما تراه.

 

محكمة الاستئناف
مجموعة بن لادن
رافعة الحرم
براءة
الرأي العام

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15410
منذ دقيقتين
الحمد لله على هذه الأحكام وسبحان المقدر العليم اللطيف الخبير وجزى الله العاملين في مشاريع الحرمين كل خير

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
أثر الفقد يُنسى أو يهون وأثر الظلم يبقى ويدوم
د محمد ماجد بخش
الحمد لله على هذه الأحكام وسبحان المقدر العليم اللطيف الخبير وجزى الله العاملين في مشاريع الحرمين كل خير
وافي
ماحد جاب خبرك
المفتى
خافوا الله معد فيه شئ نصترف به ٣٩٠٠ريال الراتب
ابو تركي
الله يخسك وانتي عجوز وتتظاهرين بالعهر

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