بطل أوروبي يطالب بإجراء فحص شامل للاعبة أولمبية لتحديد جنسها

وكالات (صدى):
طالب بطل أوروبا البولندي مارسين أورباء بتوضيح جنس العداءة الناميبية كريستين مبوما، والتي حققت الفوز في أولمبياد طوكيو 2020.
ورفض "مارسين" الاعتراف بفوز "مبوما" التي حصدت الميدالية الفضية في سباق مسافة 200 م، وطالب بإجراء فحص شامل لها قائلاً: "دعها تثبت أنها امرأة".
وقال "مارسين" أن كريستين بومبا تمتلك مزيجًا ذكوريًا من الكروموسومات، ومستويات هرمون التستوستيرون أعلى بثلاث مرات من مستويات النساء.
وأضاف: "إذا استمرينا في اعتبارها متساوية، فسيكون ذلك غير عادل فيما يتعلق بالعداءات الأخريات اللاتي هم بالتأكيد نساء".
يٌذكر أن الأولمبياد تحظر على الرياضيين الذين لديهم مستوى هرمون تستوستيرون مرتفع، التنافس على مسافات 400 و800 و1500 متر فقط.