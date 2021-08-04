نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بطل أوروبي يطالب بإجراء فحص شامل للاعبة أولمبية لتحديد جنسها

منذ ساعة
1536
بطل أوروبي يطالب بإجراء فحص شامل للاعبة أولمبية لتحديد جنسها

وكالات (صدى):
طالب بطل أوروبا البولندي مارسين أورباء بتوضيح جنس العداءة الناميبية كريستين مبوما، والتي حققت الفوز في أولمبياد طوكيو 2020.

ورفض "مارسين" الاعتراف بفوز "مبوما" التي حصدت الميدالية الفضية في سباق مسافة 200 م، وطالب بإجراء فحص شامل لها قائلاً: "دعها تثبت أنها امرأة".

وقال "مارسين" أن كريستين بومبا تمتلك مزيجًا ذكوريًا من الكروموسومات، ومستويات هرمون التستوستيرون أعلى بثلاث مرات من مستويات النساء.

وأضاف: "إذا استمرينا في اعتبارها متساوية، فسيكون ذلك غير عادل فيما يتعلق بالعداءات الأخريات اللاتي هم بالتأكيد نساء".

يٌذكر أن الأولمبياد تحظر على الرياضيين الذين لديهم مستوى هرمون تستوستيرون مرتفع، التنافس على مسافات 400 و800 و1500 متر فقط.

 

فحص شامل
الميدالية الفضية
أولمبياد طوكيو 2020
كريتسين مبوما
مارسين أورباء

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
أثر الفقد يُنسى أو يهون وأثر الظلم يبقى ويدوم
د محمد ماجد بخش
الحمد لله على هذه الأحكام وسبحان المقدر العليم اللطيف الخبير وجزى الله العاملين في مشاريع الحرمين كل خير
وافي
ماحد جاب خبرك
المفتى
خافوا الله معد فيه شئ نصترف به ٣٩٠٠ريال الراتب
ابو تركي
الله يخسك وانتي عجوز وتتظاهرين بالعهر

أخر الأخبار

الأهلي يقترب من ضم باهبري بعد رحيله عن الهلال 
الأهلي يقترب من ضم باهبري بعد رحيله عن الهلال 
منذ 5 دقائق 1060
محلل اقتصادي : سيكون هناك إقبال كبير جدًا على الملابس بعد كورونا (فيديو)
محلل اقتصادي : سيكون هناك إقبال كبير جدًا على الملابس بعد كورونا (فيديو)
منذ 10 دقائق 1142
مستشار تربوي: اختبار "قدرات" يقيس قدرات الطالب في الجانب اللفظي والكمي
مستشار تربوي: اختبار "قدرات" يقيس قدرات الطالب في الجانب اللفظي والكمي
منذ 21 دقيقة 1171
شاهد.. حارس أمن ينقذ طفلا بعد اتجاهه للطريق السريع في حفر الباطن
شاهد.. حارس أمن ينقذ طفلا بعد اتجاهه للطريق السريع في حفر الباطن
منذ 32 دقيقة 1332
الهلال يصل إلى اتفاق نهائي لانتقال ماتيوس بيريرا لصفوفه
الهلال يصل إلى اتفاق نهائي لانتقال ماتيوس بيريرا لصفوفه
منذ 36 دقيقة 1372
المملكة تجدد تأكيدها بأهمية إجراء تحقيق دولي حول انفجار مرفأ بيروت
المملكة تجدد تأكيدها بأهمية إجراء تحقيق دولي حول انفجار مرفأ بيروت
منذ 45 دقيقة 1200
حكم نهائي ببراءة جميع المتهمين في قضية "رافعة الحرم"
حكم نهائي ببراءة جميع المتهمين في قضية "رافعة الحرم"
منذ 46 دقيقة 10335
بطل أوروبي يطالب بإجراء فحص شامل للاعبة أولمبية لتحديد جنسها
بطل أوروبي يطالب بإجراء فحص شامل للاعبة أولمبية لتحديد جنسها
منذ ساعة 1536
موقف محرج لسيدات على الطريق والسبب
موقف محرج لسيدات على الطريق والسبب
منذ ساعة 949
"النقل" تمدد فترة التسجيل في برنامج تأهيل المتميزين المنتهي بالتوظيف
"النقل" تمدد فترة التسجيل في برنامج تأهيل المتميزين المنتهي بالتوظيف
منذ ساعة 1304