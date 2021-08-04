"النقل" تمدد فترة التسجيل في برنامج تأهيل المتميزين المنتهي بالتوظيف

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية عن تمديد فترة التسجيل في برنامج تأهيل المتميزين لاستقطاب الكوادر الوطنية الشابة إلى يوم الخميس 11 أغسطس القادم.
وكانت وزارة النقل قد أعلنت عن 154 فرصة وظيفية ضمن برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف "تأهيل المتميزين" في عدد من التخصصات.
وأوضحت التخصصات وهي الهندسية، وتقنية المعلومات، والتخصيص والاستثمار، والتسويق والاتصال المؤسسي، والقانونية، والمالية، والموارد البشرية، والمنافسات والعقود، مضيفة أن التقديم متاح من خلال الرابط التالي: من هـــــــــــنا