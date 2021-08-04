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مركز الأرصاد يكشف عن مدن المملكة الأعلى حرارة اليوم 

منذ 50 دقيقة
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مركز الأرصاد يكشف عن مدن المملكة الأعلى حرارة اليوم 

الرياض (صدى):
أعلن المركز الوطني للأرصاد، عن مدن المملكة الأعلى حرارة اليوم الأربعاء، لافتا إلى أن الدمام بلغت حرارتها 48.4، بينما الأحساء 47.8.

وأوضح مركز الأرصاد، أن الرياض سجلت حرارتها 46، وحرارة القيصومة وحفر الباطن بلغت 45.7، والمجمعة ورفحاء 45، و القصيم 44، وشرورة وعرعر 43.

وكان مركز الأرصاد توقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق "نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة"، إضافة إلى رياح نشطة على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية و الجنوبية الغربية تمتد حتى منطقة نجران و أجزاء من منطقة الرياض.

 

 

الرياض
حفر الباطن
القيصومة
مركز الأرصاد

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 131628
منذ 40 دقيقة
اللهم نجنا من حر جهنم وقرها .. اللهم آمين ..

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أحدث التعليقات

محمد القحطاني
ماأحد درى عن الزعيق ولاعبينه من راح واللي يجي نجوم ورقيه لنادي مايمشي الابدفع اللجان
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههههه .. .. قالوا // حبل الكذب قصير ..
عواد الدهمشي
انا جربتها واخذت تقريباً حدود ٣ سنوات من اول بداية الخدمة ولما جيت اصفي دفعت ٢٠٠٠ريال المبالغ التي فارقة عن الفاتورة الثابتة لانه يشوف...
عواد الدهمشي
انا جربتها واخذت تقريباً حدود ٣ سنوات من اول بداية الخدمة ولما جيت اصفي دفعت ٢٠٠٠ريال المبالغ التي فارقة عن الفاتورة الثابتة لانه يشوف...

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