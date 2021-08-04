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قرار قصر العمل على السعوديين في المولات يدخل اليوم حيز التنفيذ

منذ ساعة
1767
قرار قصر العمل على السعوديين في المولات يدخل اليوم حيز التنفيذ

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن قرار قصر العمل في المجمعات التجارية المختلفة على السعوديين يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم.

وأوضحت أن القرار يشمل جميع المهن بالمجمعات التجارية المغلقة (المولات)، ومكاتب إدارة المجمعات التجارية المغلقة. باستثناء عدد محدود من الأنشطة والمهن في هذه المجمعات.

يذكر أن الوزارة أصدرت في وقت سابق قرارات برفع نسب التوطين في منافذ بيع أنشطة المطاعم والمقاهي، ومنافذ بيع أسواق التموين، متوقعة أن يسهم ذلك في توفير 51 ألف وظيفة للسعوديين والسعوديات.

 

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وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
أثر الفقد يُنسى أو يهون وأثر الظلم يبقى ويدوم
د محمد ماجد بخش
الحمد لله على هذه الأحكام وسبحان المقدر العليم اللطيف الخبير وجزى الله العاملين في مشاريع الحرمين كل خير
وافي
ماحد جاب خبرك
المفتى
خافوا الله معد فيه شئ نصترف به ٣٩٠٠ريال الراتب
ابو تركي
الله يخسك وانتي عجوز وتتظاهرين بالعهر

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