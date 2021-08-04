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بالفيديو .. تدشين الإسعاف البحري الأول من نوعه في المملكة

منذ 7 دقائق
1116
بالفيديو .. تدشين الإسعاف البحري الأول من نوعه في المملكة

جازان (صدى):
دشن أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، اليوم، خدمة الإسعاف البحري بمحافظة جزر فرسان، وبلغت تكلفته 13.600.000 ريال.

وتعمل هذه الخدمة على نقل المرضى من جزيرة فرسان إلى مدينة جيزان وتقديم الرعاية الطارئة لهم في مدة لا تتجاوز الـ 45 دقيقة، وذلك وفقا لـ"العربية".

ويتكون الإسعاف البحري من ثلاثة أسرة منها سرير عناية مركزة مع قابلية التوسع إلى خمسة أسرة، وجهاز الإنعاش القلبي الرئوي، ونقالة تمتاز بخاصية امتصاص الصدمات الناتجة عن الأمواج وتتأقلم مع الحركة وسط البحر، وجهاز شفط السوائل، وجميع الأدوية الطارئة الخاصة بالحالات الطارئة.

كما يحتوي على أنظمة ذكية تمكن مركز عمليات النقل الطبي بإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الطبي بصحة جازان من متابعة حركة الإسعاف في البحر وتحديد المواقع حتى وصوله إلى الميناء، فضلا عن نظام إطفاء الحريق، وأجهزة إنقاذية مثل قوارب الإنقاذ.

جازان
الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز
منطقة جازان
جزر فرسان
الإسعاف البحري

التعليقات

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أحدث التعليقات

بوقصي
امسكوه وقطعوه بالمنشار هذا الارهابي
ابو مجاهد
بالعكس الفاتوره الثابته مريحين ولله الحمد للآخر فاتورة الصيف يغطيها فائض قسط الشتاء والأمور ولله الحمد ماشيه تمام التمام ولي الان ثلاث سنوات واقسم...
رنهاااعازلتدللرنما
تلاعاالفادلروحهزذفا ما بتندم زلت ما ا
ماجد الدهمشي
جريمه اسعار الكهرباء قسم بالله وهذا كهرب لا نستطيع الاستغناء عنه حسبي الله ونعم الوكيل
بطران بن زاهد
مايحصل هو جريمة وسرقة في وضح النهار للمواطن المسكين. لم نسرق ولم نختلس وتزاحموننا في رزقنا وترهقون كاهلنا بالفواتير والضريبة. هل المقصد هو تعجيرنا...

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