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خلال ترؤس سموه اجتماعا لبحث وتنظيم تسويق التمور بالمنطقة

منذ 9 ساعات
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خلال ترؤس سموه اجتماعا لبحث وتنظيم تسويق التمور بالمنطقة

محمد المحسن (صدى):
سمو أمير القصيم يؤكد على أهمية تطوير آليات تسويق التمور للوصول إلى العالمية ويوجه بتشكيل لجنة تنفيذية لمتابعة تصنيع وتسويق التمور.

وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بتشكيل لجنة تنفيذية لمتابعة تصنيع وتسويق التمور ، بهدف فتح مسارات جديدة لتسويق التمور لتصل الى العالم ، لما يمثله التمور من أهمية لكونه أحد محاور رؤية المملكة 2030 ، و من أهم المنتجات الغذائية المحلية التي تستحق التسويق على المستوى الدولي .

وبيّن سمو أمير القصيم ، بأن آليات تسويق التمور الحالية تحتاج إلى تطوير ، وإيجاد صناعات تحويلية للاستفادة من التمور ، وإيجاد مخارج تسويقية من كامل الإنتاج المحلي للتمور ، مؤكدا سموه متابعة واهتمام أصحاب المعالي وزير البيئة والزراعة والمياه وكذلك الاهتمام الخاص من معالي وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي لدعم الفرص التسويقية لتمور المنطقة بما يترجم توجيهات القيادة الرشيدة ويحقق أهداف رؤية المملكة 2030 ، مضيفاً سموه أن المنطقة تتميز بالمهرجانات الموسمية للتمور ، التي يجب ان تبرز أهمية منتج التمور ودعم مسارات تسويقية مهنية وكذلك دعم و تشجيع المنتجات العضوية من التمور واهمية ذلك بما يتوافق مع مواصفات هيئة الغذاء والدواء وتطلعات المتخصصين في هذا الجانب ، مباركاً سموه انعقاد المؤتمر الدولي للتمور والذي سيعقد في منطقة القصيم بالتعاون مع المركز الوطني للنخيل والتمور ، بتاريخ 18 محرم 1443هـ وذلك في مركز النخلة بمدينة التمور ببريدة بمشاركة مع المركز الوطني للنخيل

وكان سمو أمير منطقة القصيم قد ترأس اليوم بقاعة الاجتماعات بمكتبه بمقر الإمارة ، اليوم ، إجتماع لبحث تطوير وتنظيم تسويق التمور بالمنطقة ، بحضور الوكيل المساعد للشؤون التنموية لإمارة القصيم عبدالرحمن السعوي وعدد من محافظي المحافظات ومسؤولي القطاعات ذات العلاقة بالمنطقة .

واستعرض الإجتماع أهم التحديات والعوائق في تسويق التمور أو غيرها من المنتجات الزراعية ، والعمل على إيجاد منصات إلكترونية لتساهم في إبراز تسويق منتجات التمور ، وإمكانية رفع نسبة تصدير التمور للخارج ، ودور رجال الأعمال ، والاهتمام بإيجاد صناعات تحويلية مرتبطة بالنخيل والإستفادة من مشتقاتها .

التعليقات

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أحدث التعليقات

بوقصي
امسكوه وقطعوه بالمنشار هذا الارهابي
ابو مجاهد
بالعكس الفاتوره الثابته مريحين ولله الحمد للآخر فاتورة الصيف يغطيها فائض قسط الشتاء والأمور ولله الحمد ماشيه تمام التمام ولي الان ثلاث سنوات واقسم...
رنهاااعازلتدللرنما
تلاعاالفادلروحهزذفا ما بتندم زلت ما ا
ماجد الدهمشي
جريمه اسعار الكهرباء قسم بالله وهذا كهرب لا نستطيع الاستغناء عنه حسبي الله ونعم الوكيل
بطران بن زاهد
مايحصل هو جريمة وسرقة في وضح النهار للمواطن المسكين. لم نسرق ولم نختلس وتزاحموننا في رزقنا وترهقون كاهلنا بالفواتير والضريبة. هل المقصد هو تعجيرنا...

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