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بالفيديو.. راكب يتحرش بمضيفتين على الطائرة

منذ 8 دقائق
195
بالفيديو.. راكب يتحرش بمضيفتين على الطائرة

وكالات (صدى):
شهدت إحدى الطائرات المتجهة من فيلادفيا إلى ميامي حادثة غريبة من نوعها حيث قام أحد الركاب بالتحرش بمضيفتين واعتدى على ثالثة ليقلى جزائه من طاقم الطائرة.

وقام "المتحرش" البالغ من العمر 22 عامًا بالتحرش بمضيفتين واعتدى على ثالثة إثر تناوله عدة كؤوس من الخمر، حيث خلع قميصه وخرج عاريًا من الحمام.

وقام أحد أفرد طاقم الطائرة بتقييد "الشاب" في مقعد الكرسي وتكميم فمه بالأشرطة اللاصقة بسبب فقدانه السيطرة على نفسه وظهر هو يصرخ طالبًا المساعدة.

وتم إلقاء القبض على "الشاب" فور وصول الرحلة وتم توجيه 3 تهم إليه بتحرشه بالمضيفتين وتعديه على الثالثة.

 

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فيلادفيا

التعليقات

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أحدث التعليقات

بوقصي
امسكوه وقطعوه بالمنشار هذا الارهابي
ابو مجاهد
بالعكس الفاتوره الثابته مريحين ولله الحمد للآخر فاتورة الصيف يغطيها فائض قسط الشتاء والأمور ولله الحمد ماشيه تمام التمام ولي الان ثلاث سنوات واقسم...
رنهاااعازلتدللرنما
تلاعاالفادلروحهزذفا ما بتندم زلت ما ا
ماجد الدهمشي
جريمه اسعار الكهرباء قسم بالله وهذا كهرب لا نستطيع الاستغناء عنه حسبي الله ونعم الوكيل
بطران بن زاهد
مايحصل هو جريمة وسرقة في وضح النهار للمواطن المسكين. لم نسرق ولم نختلس وتزاحموننا في رزقنا وترهقون كاهلنا بالفواتير والضريبة. هل المقصد هو تعجيرنا...

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