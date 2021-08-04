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"الجوازات" توضح الإجراء المتبع حال رزق المقيم بمولود خارج المملكة

منذ 49 دقيقة
1659
"الجوازات" توضح الإجراء المتبع حال رزق المقيم بمولود خارج المملكة

الرياض (صدى):
أوضحت المديرية العامة للجوازات،الإجراء الذي يجب اتباعه في حال رزق المقيم بمولود خارج المملكة.

وقالت الجوازات إنه في حال رزق المقيم بمولود وهو خارج المملكة فإنه يلزم عليه مراجعة السفارة السعودية من إجل إلحاقه بالعائلة واستخراج إقامة له بعد دخول المملكة.

وكانت المديرية العامة للجوازات قد أكدت أنه في حالة عدم تجديد هوية "مقيم" قبل ثلاثة أيام من انتهائها يعرض للغرامة المالية والإبعاد في حال تكرار المخالفة.

وذكرت "الجوازات" أنه في المرة الأولى يتعرض "المقيم" لغرامة مالية 500 ريال، أما في المرة الثانية غرامة 1000 ريال، أما المرة الثالثة فيعاقب "المقيم" بالإبعاد عن المملكة.

 

مقيم
المملكة
الجوازات
مولود

التعليقات

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أحدث التعليقات

بوقصي
امسكوه وقطعوه بالمنشار هذا الارهابي
ابو مجاهد
بالعكس الفاتوره الثابته مريحين ولله الحمد للآخر فاتورة الصيف يغطيها فائض قسط الشتاء والأمور ولله الحمد ماشيه تمام التمام ولي الان ثلاث سنوات واقسم...
رنهاااعازلتدللرنما
تلاعاالفادلروحهزذفا ما بتندم زلت ما ا
ماجد الدهمشي
جريمه اسعار الكهرباء قسم بالله وهذا كهرب لا نستطيع الاستغناء عنه حسبي الله ونعم الوكيل
بطران بن زاهد
مايحصل هو جريمة وسرقة في وضح النهار للمواطن المسكين. لم نسرق ولم نختلس وتزاحموننا في رزقنا وترهقون كاهلنا بالفواتير والضريبة. هل المقصد هو تعجيرنا...

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