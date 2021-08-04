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" تعليم الليث " يستلم 4 مشاريع تعليمية بـ 25 مليون ريال

منذ ساعة
1978
" تعليم الليث " يستلم 4 مشاريع تعليمية بـ 25 مليون ريال

حامد العمري (صدى):
أنهت إدارة التعليم بمحافظة الليث - ممثلة في إدارة شؤون المباني - استلام أربعة مشاريع تعليمية ، في إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد ١٤٤٣هـ ، بقيمة إجمالية بلغت أكثر من ٢٥ مليون ريال.

وأوضح مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي ، إن هذه المباني تأتي في إطار التوجهات الحالية لوزارة التعليم ، التي تقوم على تأسيس منشآت تربوية وتعليمية منتجة وحاضنة وجاذبة لممارسة البرامج والفعاليات والأنشطة العلمية وفقاً للأهداف التربوية، التي ستسهم في إعداد جيل قادر على التفاعل مع متغيرات العصر في إطارها الإيجابي لصالح الوطن والمواطن، وستكون مخرجاتها - بإذن الله - قادرة على تحقيق الأهداف والتوجهات المستقبلية التي يرسمها ويخطط لها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهم الله –".

وأشار إلى أن إدارة تعليم الليث ماضية في التخلص من المباني المستأجرة – بعون الله تعالى – خلال السنوات المقبلة، مؤكدًا أن نسبة المباني الحكومية قد بلغت ٩٢ ٪؜ ، و ٨ ٪؜ للمباني المستأجرة .

من جانب آخر أشاد مدير شؤون المباني المهندس أحمد بن حامد الزبيدي بالدعم والمتابعة المستمرة من مدير التعليم، وجهود زملائه المهندسين كافة في الإدارة، وحرصهم المتواصل لإنهاء جميع المشروعات التعليمية الجاري تنفيذها حالياً، وتذليل العقبات والعوائق أمام المقاولين، وتأهيل المباني القائمة، ورفع مستوى أدائها ، مع الحرص على التقيد بالشروط والمواصفات ووسائل السلامة وفقاً لأعلى معايير الجودة والأداء .

والمباني التعليمية التي تم استلامها هي كالتالي : متوسطة وثانوية شعب المرتع (بنات ) ، متوسطة وثانوية القعبة ( بنات ) ، متوسطة وثانوية الوسقة ( بنات ) ، ومبنى الطفولة المبكرة بغميقة

 

 

التعليقات

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أحدث التعليقات

بوقصي
امسكوه وقطعوه بالمنشار هذا الارهابي
ابو مجاهد
بالعكس الفاتوره الثابته مريحين ولله الحمد للآخر فاتورة الصيف يغطيها فائض قسط الشتاء والأمور ولله الحمد ماشيه تمام التمام ولي الان ثلاث سنوات واقسم...
رنهاااعازلتدللرنما
تلاعاالفادلروحهزذفا ما بتندم زلت ما ا
ماجد الدهمشي
جريمه اسعار الكهرباء قسم بالله وهذا كهرب لا نستطيع الاستغناء عنه حسبي الله ونعم الوكيل
بطران بن زاهد
مايحصل هو جريمة وسرقة في وضح النهار للمواطن المسكين. لم نسرق ولم نختلس وتزاحموننا في رزقنا وترهقون كاهلنا بالفواتير والضريبة. هل المقصد هو تعجيرنا...

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