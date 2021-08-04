فيديو نادر يكشف رؤية الملك فهد تجاه الوضع العربي قديمًا

علي القحطاني (صدى):
كشف مقطع فيديو نادر، عن رؤية الملك فهد - رحمه الله - تجاه الوضع العربي قديمًا، ومشكلة الارتجال في حل المشكلات من وجهة نظر مواطن عربي.
وقال الملك فهد - رحمه الله - خلال لقاء قديم معه: "أؤمن إيمان كامل أنه لن يتأتى النصر للأمة العربية إلا إذا اتحدت كلمتها، وبدون أن تتحد كلمة الأمة العربية لن أعتقد أنه يقسم لها النصر".
وأضاف الملك فهد: "نحن كعرب مصالحنا مصالح مشتركة وعلينا واجب كبير أن نشوف المشاكل ومن المصلحة والأصح أن نتفق على سياسة معينة وأهداف معينة وخطة مرسومة حتى نستطيع أن نواجه مشاكلنا "، بحسب فيديو نشره حساب "الملك فهد بن عبدالعزيز" عبر تويتر.