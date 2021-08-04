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فيديو نادر يكشف رؤية الملك فهد تجاه الوضع العربي قديمًا

منذ 54 دقيقة
1821
فيديو نادر يكشف رؤية الملك فهد تجاه الوضع العربي قديمًا

علي القحطاني (صدى):
كشف مقطع فيديو نادر، عن رؤية الملك فهد - رحمه الله - تجاه الوضع العربي قديمًا، ومشكلة الارتجال في حل المشكلات من وجهة نظر مواطن عربي.

وقال الملك فهد - رحمه الله - خلال لقاء قديم معه: "أؤمن إيمان كامل أنه لن يتأتى النصر للأمة العربية إلا إذا اتحدت كلمتها، وبدون أن تتحد كلمة الأمة العربية لن أعتقد أنه يقسم لها النصر".

وأضاف الملك فهد: "نحن كعرب مصالحنا مصالح مشتركة وعلينا واجب كبير أن نشوف المشاكل ومن المصلحة والأصح أن نتفق على سياسة معينة وأهداف معينة وخطة مرسومة حتى نستطيع أن نواجه مشاكلنا "، بحسب فيديو نشره حساب "الملك فهد بن عبدالعزيز" عبر تويتر.

 

 

 

الملك فهد
فيديو نادر
الوضع العربي
مشكلة الارتجال

التعليقات

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أحدث التعليقات

بوقصي
امسكوه وقطعوه بالمنشار هذا الارهابي
ابو مجاهد
بالعكس الفاتوره الثابته مريحين ولله الحمد للآخر فاتورة الصيف يغطيها فائض قسط الشتاء والأمور ولله الحمد ماشيه تمام التمام ولي الان ثلاث سنوات واقسم...
رنهاااعازلتدللرنما
تلاعاالفادلروحهزذفا ما بتندم زلت ما ا
ماجد الدهمشي
جريمه اسعار الكهرباء قسم بالله وهذا كهرب لا نستطيع الاستغناء عنه حسبي الله ونعم الوكيل
بطران بن زاهد
مايحصل هو جريمة وسرقة في وضح النهار للمواطن المسكين. لم نسرق ولم نختلس وتزاحموننا في رزقنا وترهقون كاهلنا بالفواتير والضريبة. هل المقصد هو تعجيرنا...

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