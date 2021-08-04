بالفيديو.. أول تعليق من محمد رمضان بعد تغريم عمرو أديب 10 آلاف جنيه

القاهرة (صدى):
علق النجم المصري محمد رمضان، على حصوله على حكم قضائي بتغريم الإعلامي عمرو أديب، ، مبلغاً مالياً قدره 10 آلاف جنيه.
ونشر محمد رمضان فيديو تضمن مشاهد عدة من أغنيتيه «نمبر وان» و«ثابت»، حيث علق رمضان على الحكم قائلا: "الحمد لله ثم شكراً للقضاء المصري العادل النزيه".
ويُذكر أنّ محكمة جنح الشيخ زايد قضت بتغريم الإعلامي عمرو أديب، مقدّم برنامج «الحكاية» على قناة «إم بي سي مصر»، مبلغاً مالياً قدره 10 آلاف جنيه، كما رفضت الدعوى المدنية المقابلة، في اتّهامه بسب وقذف وتهديد الفنان محمد رمضان.