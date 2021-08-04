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بالفيديو.. استشاري يكشف فوائد " الدخن " لمرضى السكري

منذ ساعة
1748
بالفيديو.. استشاري يكشف فوائد " الدخن " لمرضى السكري

الرياض (صدى):
كشف استشاري التغذية السريرية الدكتور عبدالعزيز العثمان، اليوم الأربعاء، عن فوائد إضافة الدخن للوجبة لمرضى السكري.

وقال “العثمان” خلال حديثه لقناة " الإخبارية" : الدخن يعد أحد الحبوب التي تنتج في المملكة وتحديدًا جازان ويوجد منه 9 أنواع والمشهور بالمملكة نوع واحد”.

وأضاف:” الدخن يصنف بأنه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية كالألياف والكالسيوم والفسفور والماغنيسيوم والفيتامينات والمعادن”.

وتابع :”ميزة الدخن لمرضى السكر بأنه منخفض في المؤشر الجلايسيني لأن الكربوهيدرات التي توجد فيه لا ترفع سكر الدم “الجلوكوز” بسرعة، ولذلك فهو أفضل لمرضى السكر من القمح والشعير والحبوب”.

وأوضح:”الذين لديهم حساسية قمح وعدم لديهم القدرة على تحمل الجلوتين الموجود في القمح والشعير؛ فالبديل لهم أن يأخذوا الدخن ويضعونه مع ذرة بيضاء أوصفراء وأرز بني ويصنعوا منه خبزًا”.

وأكد على أن الدخن إذا أضيف للوجبة فإنه يخفض السكر بنسبة 17%”.

السكري
مرضى السكري
الدخن
فوائد الدخن

التعليقات

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أحدث التعليقات

بوقصي
امسكوه وقطعوه بالمنشار هذا الارهابي
ابو مجاهد
بالعكس الفاتوره الثابته مريحين ولله الحمد للآخر فاتورة الصيف يغطيها فائض قسط الشتاء والأمور ولله الحمد ماشيه تمام التمام ولي الان ثلاث سنوات واقسم...
رنهاااعازلتدللرنما
تلاعاالفادلروحهزذفا ما بتندم زلت ما ا
ماجد الدهمشي
جريمه اسعار الكهرباء قسم بالله وهذا كهرب لا نستطيع الاستغناء عنه حسبي الله ونعم الوكيل
بطران بن زاهد
مايحصل هو جريمة وسرقة في وضح النهار للمواطن المسكين. لم نسرق ولم نختلس وتزاحموننا في رزقنا وترهقون كاهلنا بالفواتير والضريبة. هل المقصد هو تعجيرنا...

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