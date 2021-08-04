بالفيديو.. استشاري يكشف فوائد " الدخن " لمرضى السكري

الرياض (صدى):
كشف استشاري التغذية السريرية الدكتور عبدالعزيز العثمان، اليوم الأربعاء، عن فوائد إضافة الدخن للوجبة لمرضى السكري.
وقال “العثمان” خلال حديثه لقناة " الإخبارية" : الدخن يعد أحد الحبوب التي تنتج في المملكة وتحديدًا جازان ويوجد منه 9 أنواع والمشهور بالمملكة نوع واحد”.
وأضاف:” الدخن يصنف بأنه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية كالألياف والكالسيوم والفسفور والماغنيسيوم والفيتامينات والمعادن”.
وتابع :”ميزة الدخن لمرضى السكر بأنه منخفض في المؤشر الجلايسيني لأن الكربوهيدرات التي توجد فيه لا ترفع سكر الدم “الجلوكوز” بسرعة، ولذلك فهو أفضل لمرضى السكر من القمح والشعير والحبوب”.
وأوضح:”الذين لديهم حساسية قمح وعدم لديهم القدرة على تحمل الجلوتين الموجود في القمح والشعير؛ فالبديل لهم أن يأخذوا الدخن ويضعونه مع ذرة بيضاء أوصفراء وأرز بني ويصنعوا منه خبزًا”.
وأكد على أن الدخن إذا أضيف للوجبة فإنه يخفض السكر بنسبة 17%”.