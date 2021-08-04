وظائف إدارية شاغرة في شركة الخطوط الحديدية السعودية "سار"

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة الخطوط الحديدية السعودية (سار) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn)، عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى بالرياض وجدة.
وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مُراقب وثائق (جدة): درجة الدبلوم في تخصص ذات صلة، خبرة لا تقل عن سنة في مجال ذات صلة، وأخصائي تقدير التكاليف والمشاريع (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة)، خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.
ويأتي ذلك بإلإضافة إلى أخصائي أول الاتصال المؤسسي (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصص (التسويق) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة، بينما التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 1442/12/25هـ الموافق 2021/08/04م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب.
وأشارت إلى أن لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):
1- مُراقب وثائق (جدة)
2- أخصائي التكلفة والمشاريع (الرياض)
3- أخصائي أول الاتصال المؤسسي (الرياض)