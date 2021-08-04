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وظائف إدارية شاغرة في شركة الخطوط الحديدية السعودية "سار"

منذ 31 دقيقة
1608
وظائف إدارية شاغرة في شركة الخطوط الحديدية السعودية "سار"

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة الخطوط الحديدية السعودية (سار) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn)، عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى بالرياض وجدة.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مُراقب وثائق (جدة): درجة الدبلوم في تخصص ذات صلة، خبرة لا تقل عن سنة في مجال ذات صلة، وأخصائي تقدير التكاليف والمشاريع (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة)، خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.

ويأتي ذلك بإلإضافة إلى أخصائي أول الاتصال المؤسسي (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصص (التسويق) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة، بينما التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 1442/12/25هـ الموافق 2021/08/04م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب.

وأشارت إلى أن لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):

1- مُراقب وثائق (جدة)

2- أخصائي التكلفة والمشاريع (الرياض)

3- أخصائي أول الاتصال المؤسسي (الرياض)

 

 

وظائف
جدة
الرياض
سار
الخطوط الحديدية السعودية

التعليقات

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
ربنا يرحمها برحمته و يغفر لها و يصبر اسرتها
د محمد ماجد بخش
يا حليلهم مال السكري ونبوت سيف وقهوة البن اللي معها المسمار .. ليه ما تطيعون الأوامر .. ترى المخالفة شايدة وحراقة
رااايق
قلعتشششششش * هههههههههههههههههههههههه
د محمد ماجد بخش
فليعتبر المعتبرين.. وليحذر الظالمون..فإن النهاية وشيكة.. والأمور بخواتيمها.. إنا لله وإنا إليه راجعون
Shiraz
الي اسمك قرم شكلك خيخه واوجعك كلامه بعدين شل اسم قرم لأنك خيخه تفزع لواحد م عنده غيره وتقول له بعد تكفى اكثر من...

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