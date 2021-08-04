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مؤشر سوق الأسهم يغلق على تراجع

منذ ساعة
1552
مؤشر سوق الأسهم يغلق على تراجع

الرياض (صدى):
أنهى سوق الأسهم السعودية جلسة اليوم الأربعاء على تراجع وذلك بعد 12 من الارتفاع المتتالي، وسط تراجع قطاعا البنوك وإنتاج الأغذية.

وأغلق المؤشر العام عند مستوى 10162 نقطة متراجعا بنحو 46 نقطة أو ما يعادل 0.4 في المائة ، فيما بلغت السيولة المتداولة 6.6 مليار ريال الأدنى في نحو 3 أشهر، وتأتي السيولة عبر تداول 207.8 مليون سهم، في حين بلغت الصفقات المنفذة نحو 291.8 ألف صفقة.

ويأتي تراجع السوق اليوم بضغط من الاسهم القيادية بتقدمهم سهم مصرف الراجحي المتراجع 0.5 في المائة، بالإضافة إلى أسهم المراعي ومجموعة صافولا بعد تراجعهم بنحو 2.8 و4.5 في المائة على الترتيب.

وتراجع سهم بنك ساب بنحو 0.5 في المائة، بعدما أعلن البنك عن أرباح في الربع الثاني بنحو 919 مليون ريال، مقارنة بصافي خسارة للفترة المماثلة 6.9 مليار ريال والتي شملت حينها انخفاض بقيمة الشهرة بواقع 7.42 مليار ريال.

واعلنت نادك عن تحقيقها صافي خسارة في الربع الثاني بلغت 17.35 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح للفترة المماثلة عند 131.6 مليون ريال، ليتراجع سهم الشركة بنحو 2.9 في المائة.

إلى ذلك، صعدت أسهم 36 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها سهم التنمية المدرج حديثا بالسوق والذي قفز 30 في المائة، تلاه أسهم التأمين العربية ومجموعة الحكير بمكاسب تجاوزت 5 في المائة.

قابل ذلك تراجعت أسهم 155 شركة تصدرها أسهم مجموعة صافولا المنخفضة 4.5 في المائة، بعد إعلان المجموعة عن تراجع أرباحها في الربع الثاني بواقع 51.2 في المائة لتصل 200 مليون ريال.

أيضا تراجعت وحدات سويكورب وابل ريت وكذلك سدكو كابيتال ريت بأكثر من 3.5 في المائة.

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التعليقات

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أحدث التعليقات

بوقصي
امسكوه وقطعوه بالمنشار هذا الارهابي
ابو مجاهد
بالعكس الفاتوره الثابته مريحين ولله الحمد للآخر فاتورة الصيف يغطيها فائض قسط الشتاء والأمور ولله الحمد ماشيه تمام التمام ولي الان ثلاث سنوات واقسم...
رنهاااعازلتدللرنما
تلاعاالفادلروحهزذفا ما بتندم زلت ما ا
ماجد الدهمشي
جريمه اسعار الكهرباء قسم بالله وهذا كهرب لا نستطيع الاستغناء عنه حسبي الله ونعم الوكيل
بطران بن زاهد
مايحصل هو جريمة وسرقة في وضح النهار للمواطن المسكين. لم نسرق ولم نختلس وتزاحموننا في رزقنا وترهقون كاهلنا بالفواتير والضريبة. هل المقصد هو تعجيرنا...

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