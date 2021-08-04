أفضل سيارات هاتشباك فئة الـ 100ألف ريال

أميرة خالد (صدى):
كشف خبراء عن أهم سيارات هاتشباك في المملكة، بباقة الـ100 ألف ريال، منها سكودا فابيا حيث تزود بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ليولد قوة 110 حصان ، مزودة بناقل حركة 4 السرعات.
وتعتمد السيارة على منظومة الجر الامامي، التى يمكنها التسارع من وضع الثبات حتى 100 كم / ساعة، في غضون 11 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.9 لتر، حيث تأتي أوتوماتيك / AMBITION 2021 بسعر 57,173 ريال.
وتأتى السيارة تويوتا ياريس بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ليولد قوة 105 حصان ، مزودة بناقل حركة 4 السرعات.
وتعتمد السيارة على منظومة الجر الامامي، التى يمكنها التسارع من وضع الثبات حتى 100 كم / ساعة، في غضون 11 ثانية ، وعن سعر السيارة داخل السوق : مانيوال / STD 2021 بسعر 52,258 ريال، أوتوماتيك / YX 2021 بسعر 56,445 ريال، وأوتوماتيك / Y CVT 2021 بسعر 57,039 ريال.
وتستمد السيارة شيفروليه سبارك قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1400 سي سي، ليولد قوة 98 حصان ، مزودة بناقل حركة 4 السرعات.
في حين تعتمد السيارة على منظومة الجر الامامي، التى يمكنها التسارع من وضع الثبات حتى 100 كم / ساعة، في غضون 12 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.1 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.
أما عن سعر السيارة داخل السوق : أوتوماتيك / LS 2021 بسعر 53,790 ريال، أوتوماتيك / LT 2021 بسعر 64,900 ريال.