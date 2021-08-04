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طبيب يكشف الفرق بين رئتي شخص تلقى اللقاح وآخر لما يأخذه

منذ 41 دقيقة
1696
طبيب يكشف الفرق بين رئتي شخص تلقى اللقاح وآخر لما يأخذه

وكالات (صدى):
كشف الطبيب العربي في الولايات المتحدة، غسان كمال، الفرق بين رئتي شخص جرى تلقيحه ضد فيروس كورونا، ورئتي شخص آخر لم يتلق اللقاح، لافتًا إلى أن الاثنين أصيبا بفيروس كورونا.

وأوضحت صور الأشعة السينية أن رئتي الشخص غير الملقح، المصاب بفيروس كورونا كانت بيضاء بصورة شبه كاملة تعرف بـ «عتامة الرئة» مما يعني أنها كانت غارقة في الفيروس، في حين برزت صور رئتي الشخص الآخر ببيضاء أقل.

وقال الطبيب، أن صورة الأول تشير إلى نقص في دخول الهواء إلى رئتيه، فيما تعني لدى الثاني أن الهواء يتدفق بسهولة علاوة على أن رئتيه خاليتين من الوباء، حيث غالبًا ما تؤدي الإصابة بفيروس كورونا إلى مضاعفات شديدة تضرب الرئتين تحديدًا، مثل: الإلتهاب الرئوي، الذي يحدث عندما تغرق الرئتان بالسوائل وتصبح ملتهبة.

 

طبيب
فيروس كورونا
اللقاح

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نجاة محمد
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