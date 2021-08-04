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أمير القصيم يلتقي رئيس مجلس إدارة التجمع الصحي بالمنطقة

منذ 12 ساعة
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أمير القصيم يلتقي رئيس مجلس إدارة التجمع الصحي بالمنطقة

محمد المحسن (صدى):
أشاد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز بما تم من إجراءات صحية وقائية ساهمت في الحد من إنتشار فيروس كورونا ، والتعامل المهني والاحترافي لمواجهة الجائحة ، بدعم سخي من القيادة الرشيدة - أعزها الله - حرصا على سلامة المجتمع والوطن من هذا الوباء .

ونوّه سمو أمير القصيم بالجهود المبذولة من قبل وزارة الصحة بمتابعة من معالي وزير الصحة ، والذي كان له الأثر الإيجابي على أبطال الصحة سعياً لتأدية أعمالهم على الوجه المطلوب ، مبدياً سموه تقديره لجهود تجمع القصيم الصحي ومكوناته بالمستشفيات والمراكز الصحية والطبية المتخصصة وابطال الصحة بالمنطقة ، متطلعاً سموه إلى الإستمرارية على هذا النهج المتميز والأداء الصحي الذي يترجم توجيهات القيادة الرشيدة لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين .

جاء ذلك ، بعد أن استقبل سمو أمير منطقة القصيم، بمكتبه بديوان إمارة المنطقة بمدينة بريدة، اليوم معالي رئيس مجلس إدارة تجمع القصيم الصحي الدكتور ناصر الحواسي .

ورحب سمو الأمير فيصل بن مشعل بمعالي الدكتور الحواسي , منوهاً بما يحظى به القطاع الصحي من دعم القيادة ـ أيدها الله ـ وبالجهود التي تبذلها الوزارة في تقديم الخدمات الصحية للمواطن والمقيم، مؤكداً أهمية جودة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين في القطاعين العام والخاص.

من جهته، قدم الدكتور الحواسي شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على توجيهاته وحرصه الدائم على أبناء المنطقة، مؤكدا سعي تجمع القصيم الصحي لتحسين الإنتاجية والأداء والارتقاء بالقطاع إلى أعلى المعايير الصحية سائلاً المولى عز وجل أن يوفق لتحقيق تطلعات القيادة ـ أيدها الله ـ ويبارك في تقديم خدمات عالية الجودة لأبناء هذا الوطن المبارك.

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
ربنا يرحمها برحمته و يغفر لها و يصبر اسرتها
Shiraz
الي اسمك قرم شكلك خيخه واوجعك كلامه بعدين شل اسم قرم لأنك خيخه تفزع لواحد م عنده غيره وتقول له بعد تكفى اكثر من...
ربيعان الربيعان
انا اقوم بتصوير قرائة العداد بعد وصول رساله لي من الشركه عن قيامهم بقرائة العداد واحسبها وعند صدور الفاتوره اجدها مطابقه لحسابي اذا المشكله...
ابوناصر
ماعندك احد
رااايق
الله يفك سجنك يا خالد وترجع لأهلك والوطن سالم غانم *** اللهم أمين ***

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