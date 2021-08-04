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مخاطر عملية شد الجلد المترهل على الرقبة

منذ ساعتين
1895
مخاطر عملية شد الجلد المترهل على الرقبة

أميرة خالد (صدى):
أوضح أطباء أن عملية شد الرقبة هي إجراء جراحي يقلل من الجلد الزائد والأنسجة الدهنية ويرفع الجلد المترهل على الرقبة، بشكل أساسي.

وذكر الأطباء أنه يمكن إجراء عملية شد الرقبة بالتزامن مع شفط الدهون لإزالة الدهون، ويستغرق شد الرقبة من ساعة إلى ساعتين ويتم إجراؤه في مستشفى أو عيادة معتمدة تحت التخدير.

وأشار الأطباء إلى أن المرشحون لهذا الإجراء هم من النساء والرجال ، وعادة ما تتراوح أعمارهم بين 40 و 70 عامًا.

وأضاف الأطباء إلى أن التورم والكدمات أمرا شائعا بعد عملية شد الرقبة، ولكن يجب أن يبدأ في الاختفاء بعد بضعة أيام، والحكة أمر طبيعي وستقل بمرور الوقت.

وقد تستغرق الندوب عاما كاملا حتى تتعافى ، ولذلك يجب التأكد من اتباع تعليمات الجراح بشأن علاجات التئام الندبات وفي الغالب يتم إخفاء الندبات الناتجة عن هذا الإجراء تحت خط الفك.

وهناك مخاطر مرتبطة بعملية شد الرقبة ،وأفضل طريقة لتقليل المخاطر هي العثور على جراح خبير ومتمكن في عمليات شد الرقبة وأجرى العملية عدة مرات.

الرقبة
شد الرقبة
الجلد المترهل

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